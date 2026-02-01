iPhone 18: ఐఫోన్ ప్రియులకు షాక్.. ఐఫోన్ 18 సిరీస్ లాంచ్లో పెను మార్పులు..!
iPhone 18: యాపిల్ అంటేనే ఒక సంచలనం.. ఐఫోన్ అంటేనే ఒక క్రేజ్. అయితే ఈ ఏడాది ఐఫోన్ అభిమానులకు కాస్త తీపి, మరికాస్త చేదు వార్తలు వినవస్తున్నాయి. టెక్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఐఫోన్ 18 సిరీస్ రాక కోసం కోట్లాది మంది కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తుంటే, చిప్ కొరత, సరఫరా గొలుసులో తలెత్తిన చిక్కులు ఆపిల్ వ్యూహాన్ని మార్చేశాయి. ఈసారి ఐఫోన్ లైనప్లో భారీ మార్పులు ఉండబోతున్నాయని, ముఖ్యంగా లాంచ్ షెడ్యూల్లో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా జాప్యం జరగవచ్చని నిక్కీ ఆసియా నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
సాధారణంగా సెప్టెంబర్ నెలలో వచ్చే కొత్త సిరీస్, ఈసారి విడతల వారీగా మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పెరిగిన ఏఐ చిప్ల డిమాండ్ కారణంగా, ఆపిల్ తన వ్యూహాన్ని మార్చుకుంటూ తొలుత ప్రీమియం మోడళ్లపైనే దృష్టి సారించనుంది. నివేదికల ప్రకారం.. ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్, ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 వంటి హై-ఎండ్ వేరియంట్లు ముందుగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనున్నాయి. కానీ, సాధారణ వినియోగదారులు ఆశించే బడ్జెట్ మోడల్స్ ఐఫోన్ 18, ఐఫోన్ 18e కోసం మాత్రం వచ్చే ఏడాది, అంటే 2027 మొదటి త్రైమాసికం వరకు నిరీక్షించక తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది.
ఈ ఎదురుచూపుల మధ్య మరో సంచలన వార్త ఏమిటంటే, ఆపిల్ తన మొట్టమొదటి 'ఫోల్డబుల్' ఫోన్ను ఇదే ఏడాది రంగంలోకి దించబోతోంది. రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, సెప్టెంబర్లో జరిగే ఈవెంట్లో ఐఫోన్ ఫోల్డ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. దీనితో పాటు రెండు సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్లు కూడా విడుదల కానున్నాయి. చిప్ కొరత ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్లో తన పట్టును కోల్పోకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆపిల్ ఈ ఫోల్డబుల్ టెక్నాలజీతో సరికొత్త విప్లవం సృష్టించాలని భావిస్తోంది. ఇది ఒకరకంగా సామ్సంగ్ వంటి పోటీ సంస్థలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు, ఐఫోన్ 18 కంటే ముందే బడ్జెట్ ధరలో 'ఐఫోన్ 17e' లాంచ్ అయ్యేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇది తక్కువ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లను ఆశించే వారికి ఒక గొప్ప వరంగా మారనుంది. ఈ ఫోన్లో శక్తివంతమైన A18 బయోనిక్ చిప్ను అమర్చడమే కాకుండా, ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం 48MP మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా జోడిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్ సరికొత్త యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వనుంది. ఐఫోన్ 18 కోసం వెయిట్ చేయలేని వారు ఈ 17e మోడల్ను ఒక చక్కని ప్రత్యామ్నాయంగా పరిగణించవచ్చు.
ఆపిల్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఎంత బలంగా ఉందో గత ఏడాది లెక్కలే చెబుతున్నాయి. గతేడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన డిమాండ్తో కంపెనీ ఏకంగా 143.8 బిలియన్ డాలర్ల రికార్డు ఆదాయాన్ని గడించింది. ఇది మునుపటి కంటే 15.65 శాతం అధికం కావడం విశేషం. లాభాల పరంగా కూడా 42.1 బిలియన్ డాలర్లతో 16 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి సరికొత్త మైలురాయిని అందుకుంది. ఇప్పుడు ఈ విజయపరంపరను కొనసాగించేందుకు చిప్ కొరత ఉన్నప్పటికీ, ఫోల్డబుల్ ఫోన్లు మరియు ప్రీమియం మోడళ్ల ద్వారా మార్కెట్ను శాసించాలని టిమ్ కుక్ బృందం మాస్టర్ ప్లాన్ వేస్తోంది.