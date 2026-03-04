  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

iPhone 17e: బడ్జెట్‌లో ఆపిల్ సెన్సేషన్.. సరికొత్త ఫోన్ లాంచ్..!

iPhone 17e
x

iPhone 17e: బడ్జెట్‌లో ఆపిల్ సెన్సేషన్.. సరికొత్త ఫోన్ లాంచ్..!

Highlights

iPhone 17e: ఐఫోన్ అంటే కేవలం స్టేటస్ సింబల్ మాత్రమే కాదు, పర్ఫార్మెన్స్ కూడా తోడవ్వాలి అని కోరుకునే వారి కోసం సరికొత్త iPhone 17e మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది.

iPhone 17e: ఆపిల్ లవర్స్‌కి ఇది నిజంగా పండగ లాంటి వార్త అనే చెప్పాలి. ఐఫోన్ అంటే కేవలం స్టేటస్ సింబల్ మాత్రమే కాదు, పర్ఫార్మెన్స్ కూడా తోడవ్వాలి అని కోరుకునే వారి కోసం సరికొత్త iPhone 17e మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది. ప్రీమియం లుక్, అదిరిపోయే కలర్ వేరియంట్స్‌తో వచ్చిన ఈ మోడల్ చూస్తుంటేనే మతిపోతోంది. స్టైల్ పరంగా రాజీ పడకుండా, మోడ్రన్ టెక్నాలజీని సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి తేవడమే లక్ష్యంగా ఆపిల్ ఈ ఫోన్‌ను డిజైన్ చేసింది.

ఈ ఫోన్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణ దీని లోపల ఉన్న A19 Chip. ఇది గేమింగ్ చేసేటప్పుడు లేదా మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ అస్సలు హ్యాంగ్ అవ్వకుండా స్మూత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇస్తుంది. సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్ కోసం 48MP Camera సెటప్‌ను అందించారు, ఇది లో-లైట్‌లో కూడా క్రిస్టల్ క్లియర్ ఫోటోలను క్యాప్చర్ చేస్తుంది. నేటి తరం యువతకు కావాల్సిన హై-స్పీడ్ పర్ఫార్మెన్స్ మరియు సోషల్ మీడియా ఫ్రెండ్లీ కెమెరా ఇందులో పక్కాగా ఉన్నాయి.

డిస్‌ప్లే విషయానికొస్తే, ఇందులో ఉన్న OLED ప్యానెల్ మనకు సినిమాటిక్ ఫీలింగ్‌ను కలిగిస్తుంది. బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా మునుపటి మోడల్స్ కంటే మెరుగుపడటంతో, రోజంతా చార్జింగ్ టెన్షన్ లేకుండా వాడుకోవచ్చు. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్ ఫుల్ అవుతుంది. ఇండియాలో దీని Price కూడా కాస్త అందుబాటులోనే ఉండటంతో, మిడ్-రేంజ్ నుంచి ప్రీమియం సెగ్మెంట్‌లోకి మారాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.

చివరిగా చెప్పాలంటే, iPhone 17e కేవలం ఒక స్మార్ట్‌ఫోన్ మాత్రమే కాదు, ఇదొక టెక్ స్టేట్‌మెంట్. ఆపిల్ ఎకోసిస్టమ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలనుకునే స్టూడెంట్స్, యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్‌కు ఇది పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్. తక్కువ బడ్జెట్‌లో బ్రాండ్ వాల్యూ మరియు లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ కావాలనుకునే వారు కళ్ళు మూసుకుని దీని వైపు చూడొచ్చు. సెక్యూరిటీ మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్ విషయంలో ఆపిల్ ఇచ్చే భరోసా ఈ ఫోన్‌ను మరింత స్పెషల్‌గా మారుస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick