iPhone 17 Series: ఐఫోన్ మేనియా.. సేల్కి వచ్చేసిన 17 ఎయిర్.. వామ్మే ఏంది ఈ క్యూ..!
భారతదేశంలో ఐఫోన్ 17 సిరీస్లో ఐఫోన్ ఎయిర్ అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఎప్పటిలాగే, ఈ సంవత్సరం, యాపిల్ కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్ విస్తృత ఉత్సాహాన్ని పొందింది. ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, పూణేలోని ఆపిల్ స్టోర్లలో పొడవైన క్యూలు ఏర్పడ్డాయి.
యాపిల్ సెప్టెంబర్ 9న భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్, ఐఫోన్ ఎయిర్ను పరిచయం చేసింది. ఈ సంవత్సరం, యాపిల్ తన ప్రో సిరీస్ డిజైన్లో చాలా మార్పలు చేసింది. ఇప్పటివరకు దాని సన్నని ఐఫోన్ను కూడా విడుదల చేసింది.
ముంబైలోని యాపిల్ స్టోర్ వద్ద అర్ధరాత్రి నుండి ప్రజలు పొడవైన క్యూలలో వేచి ఉన్నారు. ముంబైలోని బాంద్రా-కుర్లా కాంప్లెక్స్లోని దేశంలోని మొట్టమొదటి యాపిల్ స్టోర్లో పొడవైన క్యూలు ఉన్నాయి. కొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ను కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్ ఇర్ఫాన్ మాట్లాడుతూ, కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను కొనుగోలు చేయడానికి నిన్న రాత్రి 8 గంటల నుండి లైన్లో వేచి ఉన్నానని చెప్పాడు. అతను ఆరెంజ్ కలర్ వేరియంట్ను కొనుగోలు చేశాడు. ఈ సంవత్సరం, కంపెనీ బ్యాటరీ, కెమెరాలో మార్పులు చేసింది, అలాగే ప్రో సిరీస్ డిజైన్లో కూడా మార్పులు చేసింది.
ముంబైలోని యాపిల్ స్టోర్ను సందర్శించే చాలా మంది వినియోగదారులు ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్ కొత్త డిజైన్ గురించి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. కంపెనీ కొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్లో A19 ప్రో బయోనిక్ చిప్ను ఉపయోగించింది, అందుకే వినియోగదారులు దానిని కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారు. కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను కొనుగోలు చేయడానికి ముంబై స్టోర్ను సందర్శించిన వినియోగదారుడు అమన్ మీనన్ మాట్లాడుతూ, కొత్త డిజైన్ మరియు చిప్ గురించి తాను ఉత్సాహంగా ఉన్నానని అన్నారు. కొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్ వినియోగదారులకు మెరుగైన గేమింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుందని హామీ ఇస్తున్నారు.
ఢిల్లీలోని యాపిల్ స్టోర్కు జనాలు తరలివచ్చారు. ఢిల్లీలోని సాకేత్లోని యాపిల్ స్టోర్ను సందర్శించిన సందర్శకులు ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్ డిజైన్ను ప్రశంసించారు. ఐఫోన్ 15 ప్రో మాక్స్ తర్వాత కంపెనీ మొదటి డిజైన్ మార్పు చేసిందని, కెమెరా, ప్రాసెసర్ను అప్గ్రేడ్ చేశారని సందర్శకులు చెప్పారు.
కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు, పూణేలో ఇటీవల ప్రారంభించిన యాపిల్ స్టోర్లలో కూడా పెద్ద సంఖ్యలో జనం కనిపించారు. మొదటిసారిగా, ఈ రెండు కొత్త నగరాల్లోని ప్రజలు కొత్తగా ప్రారంభించిన ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చారు. అర్ధరాత్రి నుండి చాలా మంది వినియోగదారులు ఐఫోన్ 17 సిరీస్ కోసం క్యూలో నిలబడి ఉండటం కనిపించింది. భారతదేశంలో ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ప్రారంభ ధర రూ.82,900. ఐఫోన్ ఎయిర్ ప్రారంభ ధర రూ.1,19,900, ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్ ప్రారంభ ధర రూ.1,34,900. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై కంపెనీ రూ.5,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను అందిస్తోంది.