iPhoe 17 Series: ఐఫోన్ 17 సిరీస్ వచ్చేస్తోంది.. ధర చూస్తే మైండ్ పోతుంది..!
iPhoe 17 Series: యాపిల్ ఐఫోన్ 17 సిరీస్ కోసం వినియోగదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఐఫోన్ 17 సిరీస్ లాంచ్ తేదీ గురించి కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఇంతలో, బ్లూమ్బెర్గ్ మార్క్ గుర్మాన్ యాపిల్ కొత్త ఫోన్లను సెప్టెంబర్ 9 లేదా 10 తేదీలలో లాంచ్ చేయవచ్చని చెప్పారు. కంపెనీ తన కొత్త సిరీస్లో నాలుగు మోడళ్లను అందించగలదు - ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్, కొత్త స్లిమ్ మోడల్ ఐఫోన్ 17 ఎయిర్. కొత్త ఐఫోన్లతో పాటు, యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11, యాపిల్ వాచ్ SE 3, యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 3 కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ప్రవేశించవచ్చు.
iPhoe 17 Series Specifications
నివేదికల ప్రకారం యాపిల్ ఐఫోన్ 17 ప్రో, ప్రో మాక్స్లో వరుసగా 6.3 అంగుళాలు, 6.9 అంగుళాల డిస్ప్లేను ఇవ్వగలదు. సిరీస్ బేస్ వేరియంట్ డిస్ప్లే పరిమాణం కూడా 6.3 అంగుళాలు కావచ్చు. యాపిల్ ఐఫోన్ ఎయిర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, మీరు దానిలో 6.3 అంగుళాల నుండి 6.9 అంగుళాల మధ్య డిస్ప్లేను చూడచ్చు. ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ ప్రీమియం ఫోన్ అని ,దాని ధర ప్రో మాక్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని ప్రాథమిక నివేదికలు తెలిపాయి. అయితే, ఇప్పుడు కొత్త నివేదికలు ఇది మిడ్-రేంజ్ మోడల్ అవుతుందని, దాని ధర ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్స్ కంటే తక్కువగా, ఐఫోన్ 17 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నాయి.
కంపెనీ ఈ కొత్త ఐఫోన్లలో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో ప్రోమోషన్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీని అందించబోతోంది. దీని కోసం, కంపెనీ ఈ ఫోన్లలో LTPO OLED ప్యానెల్ను ఉపయోగిస్తుంది. LTPO డిస్ప్లే పరికరాల్లో ఎల్లప్పుడూ ఆన్లో ఉండే ఫీచర్ను కూడా అందిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ అన్ని మోడళ్లలో వస్తుందా లేదా ప్రో వేరియంట్లకు మాత్రమే వస్తుందా అనేది ఇంకా ధృవీకరించలేదు. ప్రో వెర్షన్లో కంపెనీ టైటానియం ఫ్రేమ్ను అల్యూమినియంతో భర్తీ చేయబోతోంది. మాగ్సేఫ్ ఛార్జింగ్ కోసం గ్లాస్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది.
వెనుక కెమెరా గురించి మాట్లాడితే ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ 48 మెగాపిక్సెల్ల మూడు వెనుక లెన్స్లతో రావచ్చు. అదే సమయంలో ఐఫోన్ 17 ఎయిర్లో, కంపెనీ 48 మెగాపిక్సెల్ల సింగిల్ రియర్ కెమెరాను ఇవ్వగలదు. బేస్ వేరియంట్ను డ్యూయల్ లెన్స్ సెటప్తో ప్రారంభించవచ్చు. భారతదేశంలో ఐఫోన్ 17 ప్రో ధర రూ. 1,45,990 కావచ్చు. ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ ధర దాదాపు రూ. 1,64,990 కావచ్చు.