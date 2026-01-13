  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Apple-Google AI Deal: ఆపిల్-గూగుల్ భారీ డీల్.. ఇక 'సిరి' మరింత పవర్‌ఫుల్!

Apple-Google AI Deal: ఆపిల్-గూగుల్ భారీ డీల్.. ఇక సిరి మరింత పవర్‌ఫుల్!
x
Highlights

ఐఫోన్ యూజర్ల కోసం ఆపిల్, గూగుల్ జెమిని ఏఐ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. సుమారు రూ. 9,025 కోట్ల విలువైన ఈ డీల్‌తో సిరి (Siri) ఇకపై మరింత స్మార్ట్‌గా మారనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

ఐఫోన్ వాడుతున్నారా? అయితే మీకు ఇది నిజంగా అదిరిపోయే వార్త. ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజాలు ఆపిల్, గూగుల్ చేతులు కలిపాయి. తమ యూజర్లకు అత్యుత్తమ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అనుభూతిని అందించేందుకు ఆపిల్ సంస్థ, గూగుల్‌కు చెందిన 'జెమిని' (Google Gemini) మోడల్స్‌ను వినియోగించుకోనుంది.

ఏమిటీ ఒప్పందం?

ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రేసులో గూగుల్, ఓపెన్ ఏఐ (ChatGPT) వంటి సంస్థల కంటే వెనుకబడిన ఆపిల్, ఇప్పుడు ఆ లోటును భర్తీ చేసే పనిలో పడింది. ఇందులో భాగంగా గూగుల్ జెమిని ఏఐని తన 'ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్' వ్యవస్థలోకి తీసుకురానుంది. ముఖ్యంగా ఐఫోన్ వర్చువల్ అసిస్టెంట్ 'సిరి' (Siri) ఇకపై జెమిని సాయంతో అత్యంత సంక్లిష్టమైన పనులను కూడా చిటికెలో పూర్తి చేయనుంది.

యూజర్లకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే:

  • తెలివైన సిరి: ఇప్పటివరకు కొన్ని క్లిష్టమైన ప్రశ్నలకు సిరి సమాధానం చెప్పలేకపోయేది. ఇకపై జెమిని సపోర్ట్‌తో మీ అవసరాలను మెరుగ్గా అర్థం చేసుకుని ఖచ్చితమైన సమాచారం ఇస్తుంది.
  • స్క్రీన్ అవేర్‌నెస్: మీ ఫోన్ స్క్రీన్‌పై ఉన్న సమాచారాన్ని సిరి గుర్తుపట్టి, దానికి తగ్గట్టుగా మీకు సలహాలు ఇస్తుంది.
  • స్మార్ట్ మేనేజ్మెంట్: మీ మెయిల్స్, మెసేజెస్ నుంచి ఫ్లైట్ వివరాలు లేదా ఇతర ముఖ్యమైన డేటాను సేకరించి, మీకు కావాల్సినప్పుడు అలెర్ట్ చేస్తుంది.

రూ. 9,025 కోట్ల భారీ ఒప్పందం?

ఈ డీల్‌కు సంబంధించి అధికారికంగా వివరాలు బయటకు రాకపోయినప్పటికీ, బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం ఆపిల్ సంస్థ గూగుల్‌కు ఏడాదికి సుమారు 1 బిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 9,025 కోట్లు) చెల్లించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్‌ను ఐఫోన్లలో డిఫాల్ట్‌గా ఉంచడానికి గూగుల్ భారీగా చెల్లించగా, ఇప్పుడు ఏఐ సేవల కోసం ఆపిల్ రివర్స్‌లో గూగుల్‌కు చెల్లిస్తుండటం విశేషం.

త్వరలోనే ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను సపోర్ట్ చేసే అన్ని ఐఫోన్ మోడళ్లలో ఈ సరికొత్త ఏఐ ఫీచర్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick