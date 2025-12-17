iPhone Fold: ఐఫోన్ ఫోల్డ్.. హైడ్ కెమెరా, సూపర్ స్లిమ్ డిజైన్ ఫీచర్లు..!
iPhone Fold: ఆపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నెలల తరబడి ఆపిల్ అభిమానులు ఆపిల్ తన ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ను ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తుందో అని ఆలోచిస్తున్నారు! సరే, ఈ ప్రశ్నపై కంపెనీ మౌనంగా ఉంది. వార్తలు హడావిడిగా వినిపిస్తున్నాయి. తాజా లీక్ ప్రకారం ఆపిల్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్, ఆరోపించిన ఐఫోన్ ఫోల్డ్, కొత్త సంవత్సరం, 2026 లో ఆవిష్కరించబడవచ్చు. ఐఫోన్ ఫోల్డ్పై కంపెనీ దృష్టి గురించి సమాచారం కూడా వెలువడింది.
ఐఫోన్ ఫోల్డ్ 2026 లో ఆపిల్ మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్గా లాంచ్ కావచ్చు. తాజా లీక్ ఈ ఫోన్ ముఖ్య లక్షణాలను వెల్లడిస్తుంది. మాక్రూమర్స్ ప్రకారం, ప్రఖ్యాత టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ రాబోయే రోజుల్లో ఫోన్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించవచ్చని వెల్లడించింది. కంపెనీ తన మొదటి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను వీలైనంత స్లిమ్గా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోందని టిప్స్టర్ చెప్పారు. ఇందులో దాచిన కెమెరా, బలమైన కీలు కూడా ఉంటాయి. కంపెనీ దృష్టి సారించే లక్షణాలను అన్వేషిద్దాం.
ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ల ప్రధాన లోపం ఏమిటంటే వాటి ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లేలపై క్రీజులు కనిపించడం. అయితే, ఐఫోన్ ఫోల్డ్ డిస్ప్లే పూర్తిగా స్మూత్గా, క్రీజ్-ఫ్రీగా ఉంటుందని ఒక టిప్స్టర్ పేర్కొన్నాడు. ప్రధాన, లోపలి డిస్ప్లే 7.58 అంగుళాలు ఉంటుంది, ఇన్-డిస్ప్లే సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది. బయటి డిస్ప్లే 5.25 అంగుళాలు ఉంటుందని చెబుతారు. దీనికి చిన్న పంచ్-హోల్ కెమెరా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. డైనమిక్ ఐలాండ్ ఉనికిపై ఇంకా సమాచారం లేదు.
ఆపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ బలమైన హింజ్తో వస్తుంది. కంపెనీ త్వరగా అరిగిపోని బలమైన హింజ్ను అందిస్తుందని టిప్స్టర్ పేర్కొన్నాడు. ఫోల్డబుల్ పరికరాలు కాలక్రమేణా అరిగిపోవడం సర్వసాధారణం. అయితే, ఆపిల్ తన ఫోన్లో బలమైన హింజ్ను అందించడంపై దృష్టి సారిస్తోంది. ఫోన్కు వెనుక కెమెరా చాలా ముఖ్యమైనది. ఆపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లో 48-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా ఉండవచ్చు. ఇది చిత్ర నాణ్యతను మెరుగుపరిచే పెద్ద సెన్సార్లను కలిగి ఉంటుంది. తక్కువ కాంతిలో కూడా మెరుగైన ఫలితాలను అందించడానికి ఫోన్ కెమెరా రూపొందించారు
ఆపిల్ తన ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను సూపర్ స్లిమ్గా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ఫోన్ స్థూలంగా అనిపించకుండా చూసుకోవడానికి కంపెనీ కృషి చేస్తోంది. వీలైనంత సన్నగా అందించడమే దీని లక్ష్యం. దీన్ని సాధించడానికి, కంపెనీ ఫేస్ ఐడి, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ను ఫోన్ నుండి తొలగిస్తోంది, తద్వారా ఈ ఫీచర్లు ఎక్కువ స్థలాన్ని తీసుకోవు. ఆపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లో స్క్రీన్ స్థలాన్ని పెంచడానికి, ఫోన్ మందాన్ని తగ్గించడానికి దాచిన కెమెరా కూడా ఉంటుందని కూడా నివేదించబడింది.