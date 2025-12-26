Apple products :ఆపిల్ 2025 వీడ్కోలు: మాక్బుక్ ఎయిర్ M3, ఐఫోన్ SE మరియు ఇతర పరికరాల నిలిపివేత - వినియోగదారులపై దీని ప్రభావం ఏమిటి?
ఆపిల్ 2025లో ఐఫోన్ SE, మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ M3 సహా దాదాపు 25 పరికరాలు మరియు యాక్సెసరీలను నిలిపివేసింది. ఏయే ఉత్పత్తులు రిటైర్ అయ్యాయో, దీని వల్ల ఆపిల్ వినియోగదారులకు ఏమి మారుతుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
2025 సంవత్సరం ముగుస్తున్న తరుణంలో, ఆపిల్ తన ఉత్పత్తుల జాబితాను క్రమబద్ధీకరిస్తోంది. గత ఏడాది కాలంలో సుమారు 25 పరికరాలు మరియు యాక్సెసరీలను ఆపిల్ నిలిపివేసింది. పాత మోడళ్లను తొలగించి, మెరుగైన సాంకేతికత కలిగిన పరిమిత ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
ఐఫోన్ SEకి వీడ్కోలు
2025లో ఆపిల్ తీసుకున్న అతిపెద్ద నిర్ణయాలలో ఒకటి మూడవ తరం ఐఫోన్ SEని నిలిపివేయడం. ఐఫోన్ 16e లాంచ్ తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనితో ఆపిల్ ఐఫోన్ లైనప్లో ఒక శకం ముగిసింది. ఇప్పుడు ఆపిల్ విక్రయిస్తున్న ఏ ఐఫోన్లోనూ హోమ్ బటన్, టచ్ ఐడి (Touch ID), LCD డిస్ప్లే లేదా లైట్నింగ్ పోర్ట్ (Lightning port) లేవు. దీనివల్ల ఆపిల్ పూర్తిగా ఫేస్ ఐడి (Face ID), OLED డిస్ప్లే మరియు USB-C వైపు మళ్లినట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ఐఫోన్ ప్లస్ సిరీస్ నిలిపివేత
గత ఏడాదిలో ఐఫోన్ 14 ప్లస్ మరియు ఐఫోన్ 15 ప్లస్ మోడళ్లను ఆపిల్ నిలిపివేసింది. భవిష్యత్తులో "ప్లస్" బ్రాండ్కు బదులుగా అత్యంత సన్నని "ఐఫోన్ ఎయిర్" (iPhone Air) మోడల్ను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. 2025లో ఆపిల్ విరమించుకున్న ఐఫోన్ మోడళ్లు ఇవే:
- ఐఫోన్ 16 ప్రో & ప్రో మాక్స్
- ఐఫోన్ 15 & 15 ప్లస్
- ఐఫోన్ 14 & 14 ప్లస్
- ఐఫోన్ SE (3వ తరం)
ఐప్యాడ్ మరియు ఆపిల్ వాచ్ అప్డేట్స్
ఐప్యాడ్ విభాగంలో వేగవంతమైన ప్రాసెసర్లపై దృష్టి పెడుతూ ఐప్యాడ్ ప్రో M4, ఐప్యాడ్ ఎయిర్ M2 మరియు 10వ తరం ఐప్యాడ్ల పాత వెర్షన్లను నిలిపివేసింది. ఆపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11, వాచ్ అల్ట్రా 3 మరియు వాచ్ SE 3 రాకతో పాత మోడళ్లయిన వాచ్ అల్ట్రా 2, వాచ్ సిరీస్ 10 మరియు వాచ్ SE 2లను తొలగించింది.
మ్యాక్ లైనప్లో భారీ మార్పులు
గందరగోళాన్ని తగ్గించడానికి ఆపిల్ తన మ్యాక్ (Mac) మోడళ్లను క్రమబద్ధీకరించింది:
- M2 మ్యాక్స్ మరియు అల్ట్రా సపోర్టెడ్ మ్యాక్ స్టూడియో
- M4 సపోర్టెడ్ 14-అంగుళాల మాక్బుక్ ప్రో
- M3 సపోర్టెడ్ 13 & 15-అంగుళాల మాక్బుక్ ఎయిర్స్
- M2 సపోర్టెడ్ 13-అంగుళాల మాక్బుక్ ఎయిర్
పూర్తిగా USB-C వైపు..
చాలా కాలంగా వస్తున్న 'లైట్నింగ్ టు 3.5 mm ఆడియో కేబుల్'ను ఆపిల్ నిలిపివేసింది. దీనితో ఆపిల్ తన ఉత్పత్తులన్నింటినీ పూర్తిగా USB-C ప్రపంచంలోకి మార్చినట్లయ్యింది. భారతదేశం, అమెరికా, జపాన్ మరియు కెనడా వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో ఈ మార్పులు అమలులోకి వచ్చాయి.
మొత్తానికి, 2025లో ఆపిల్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు ఆధునిక డిజైన్, నూతన సాంకేతికత మరియు స్పష్టమైన ఉత్పత్తి శ్రేణిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయని తెలుస్తోంది. పాత ఫీచర్లను ఇష్టపడే వారు వీటిని మిస్ అయినప్పటికీ, ఆపిల్ భవిష్యత్తు సాంకేతికత వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది.