Apple AI: ఏఐ విభాగానికి యాపిల్ కొత్త నాయకత్వం.. భారతీయుడు అమర్ సుబ్రమణ్యకు కీలక బాధ్యతలు
Apple AI new leadership — యాపిల్ కంపెనీ ఏఐ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా భారతీయుడు అమర్ సుబ్రమణ్య నియామకం. Siri AI updates, John Giannandrea retirement, Amar Subramanya education & background full details.
టెక్ దిగ్గజాల మధ్య AI రెవల్యూషన్కు పోటీ తీవ్రతరం అవుతున్న వేళ, యాపిల్ భారీ నిర్ణయం తీసుకుంది. కృత్రిమ మేధ (Artificial Intelligence) విభాగానికి భారతీయుడు అమర్ సుబ్రమణ్యను కీలక పదవికి పదోన్నతి చేసింది.
యాపిల్ అధికారికంగా ప్రకటించిన ప్రకారం, Apple AI Vice Presidentగా అమర్ సుబ్రమణ్య బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఇప్పటి వరకు యాపిల్లో ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్ విభాగాన్ని నడిపించిన జాన్ జియానాండ్రియా స్థానాన్ని ఆయన భర్తీ చేయనున్నారు.
జాన్ జియానాండ్రియా రిటైర్మెంట్ – సిరి అప్డేట్లకు కీలక సమయం
జాన్ జియానాండ్రియా వచ్చే ఏడాది రిటైర్ అవుతున్నారు. అప్పటి వరకు ఆయన యాపిల్కు అడ్వైజర్ హోదాలో సహకారం అందించనున్నారు.
ఇటీవల యాపిల్, ‘Siri AI Major Update’ను వచ్చే ఏడాదికి వాయిదా వేసిన నేపథ్యంలో… ఈ నాయకత్వ మార్పు టెక్ వర్గాల్లో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
భారతీయుడి ఎదుగుదల – అమర్ సుబ్రమణ్య ఎవరు?
అమర్ సుబ్రమణ్య భారతదేశానికి చెందిన టాప్ టెక్ లీడర్లలో ఒకరు.
విద్యాభ్యాసం:
- బెంగళూరు యూనివర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి
- యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వాషింగ్టన్ నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్లో పీహెచ్డీ
కెరీర్:
- మైక్రోసాఫ్ట్లో కీలక టెక్ టీమ్లతో పని
- గూగుల్లో పనిచేసి, AI రంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు
- ముఖ్యంగా Google DeepMind యూనిట్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు
ఇలాంటి సాలిడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో యాపిల్లో ఏఐ విభాగానికి ఆయనను ఎంపిక చేయడం టెక్ వర్గాలు ప్రశంసిస్తున్నాయి.
టెక్ ఇండస్ట్రీలో చర్చ – AI రేస్లో యాపిల్ కొత్త స్ట్రాటజీ
ChatGPT, Google Gemini వంటి AI మోడల్స్ దూసుకుపోతున్న సమయంలో… యాపిల్ కూడా స్మార్ట్ AI ఇంటిగ్రేషన్, సిరి అప్డేట్లు, మరియు డివైస్-లో-ఏఐ సామర్థ్యాలపై దృష్టి పెడుతోంది.
AI రంగంలో మేటి კომპანიీలతో పోటీ పడేందుకు, అమర్ సుబ్రమణ్య లాంటి టెక్ విజనరీని ముందుకు తీసుకురావడం… యాపిల్కు కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.