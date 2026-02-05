Anthropic: ఆంథ్రోపిక్ 'డిజిటల్ ఉద్యోగి' ... ఐటీ సామ్రాజ్యానికి కొత్త సవాల్!
Anthropic: ఆంథ్రోపిక్ సంస్థ 'క్లాడ్ కోవర్క్' అనే డిజిటల్ ఉద్యోగిని ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రభావంతో భారత ఐటీ కంపెనీల బిల్లబుల్ అవర్స్ మోడల్కు ముప్పు ఏర్పడి, షేర్లు పతనమయ్యాయి.
Anthropic: టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో మరో భారీ మలుపు చోటుచేసుకుంది. నిన్నటి వరకు 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్' (AI) అంటే కేవలం మన సందేహాలను తీర్చే ఒక తెలివైన సెర్చ్ ఇంజిన్ మాత్రమే. కానీ, అమెరికాకు చెందిన ఏఐ స్టార్టప్ ఆంథ్రోపిక్ (Anthropic) ప్రవేశపెట్టిన 'క్లాడ్ కోవర్క్' (Claude Co-work) ఈ అంచనాలను తలకిందులు చేసింది. ఇది కేవలం ఒక సాఫ్ట్వేర్ కాదు, ఒక "డిజిటల్ ఉద్యోగి". ఈ పరిణామం భారత ఐటీ దిగ్గజాల పునాదులను కదిలిస్తోంది.
1. ఏఐ 2.0: చాట్బాట్ నుంచి 'కోవర్కర్' వరకు
ఇప్పటివరకు మనం చూసిన చాట్జీపీటీ (ChatGPT) లేదా జెమినై (Gemini) వంటివి మనం సమాచారం అడిగితే ఇచ్చేవి. కానీ క్లాడ్ కోవర్క్ భిన్నమైనది:
స్వయంప్రతిపత్తి (Autonomy): దీనికి పని అప్పగిస్తే చాలు, మనిషి ప్రమేయం లేకుండా కంప్యూటర్ మౌస్, కీబోర్డ్ కదలికలను అనుకరిస్తూ పనులు పూర్తి చేస్తుంది.
నిర్ణయాధికారం: ఒక లీగల్ కాంట్రాక్ట్లో లోపాలను వెతకడం లేదా వేల ఫైళ్లలో డేటాను వెతికి రిపోర్ట్ తయారు చేయడం వంటి పనులను ఇది స్వతంత్రంగా చేయగలదు.
బహుముఖ ప్రజ్ఞ: 11 రకాల కొత్త ప్లగిన్ల సాయంతో ఇది అకౌంటెంట్గా, డేటా అనలిస్ట్గా, మార్కెటింగ్ నిపుణుడిగా.. ఇలా ఏకకాలంలో పలు పాత్రలు పోషించగలదు.
2. భారత ఐటీ రంగానికి ఎందుకు భయం?
భారత ఐటీ కంపెనీల (TCS, Infosys, Wipro, HCL) వ్యాపార నమూనా ప్రధానంగా 'బిల్లబుల్ అవర్స్' (Billable Hours) మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
నిర్మాణాత్మక ముప్పు: విదేశీ క్లయింట్లు ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయడానికి మన ఇంజనీర్లు ఎన్ని గంటలు కష్టపడ్డారనే దాన్ని బట్టి డబ్బులు చెల్లిస్తారు.
వేగం vs ఆదాయం: ఏఐ టూల్స్ వల్ల గతంలో 10 మంది చేసే పని ఇప్పుడు ఒక్కరే చేస్తున్నారు. దీనివల్ల క్లయింట్లు చెల్లించే 'బిల్లబుల్ అవర్స్' తగ్గిపోతాయి, ఫలితంగా భారత ఐటీ కంపెనీల ఆదాయం మరియు మార్జిన్లు దెబ్బతింటాయి.
మార్కెట్ పతనం: ఆంథ్రోపిక్ ప్రకటన రాగానే మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తమయ్యారు. భవిష్యత్తులో ఈ కంపెనీల మనుగడపై అనుమానంతో షేర్లను విక్రయించడంతో ఐటీ స్టాక్స్ 2020 నాటి కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయాయి.
3. రంగాల వారీగా ప్రభావం (Sectoral Impact)
ఆంథ్రోపిక్ ప్లగిన్లు ప్రధానంగా ఈ కింద పేర్కొన్న రంగాల్లోని ఉద్యోగాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది:
|రంగం
|ఏఐ చేసే పని
|ప్రభావితమయ్యే సంస్థలు
|లీగల్ (Legal)
|ఒప్పందాల విశ్లేషణ, చట్టపరమైన లోపాల గుర్తింపు.
|లీగల్ జూమ్, థామ్సన్ రాయిటర్స్.
|ఫైనాన్స్ (Finance)
|అకౌంటింగ్ ఎంట్రీలు, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్.
|అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలు, బిపిఓలు.
|డేటా అనలిటిక్స్
|క్లిష్టమైన ఎస్క్యూఎల్ (SQL) క్వెరీల రచన, గ్రాఫ్స్ రూపకల్పన.
|డేటా ఎంట్రీ & అనలిటిక్స్ బృందాలు.
|కోడింగ్ & టెస్టింగ్
|సాఫ్ట్వేర్ బగ్స్ కనుగొనడం, ఆటోమేటెడ్ కోడ్ రాయడం.
|జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లు.
4. ఉద్యోగాల కోత తప్పదా?
నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో కోడింగ్ మరియు టెస్టింగ్ చేసే సాధారణ ఉద్యోగులకు ముప్పు పొంచి ఉంది. అయితే:
రీ-స్కిల్లింగ్ (Re-skilling): ఏఐని ఒక సాధనంగా వాడుకోగలిగే నిపుణులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
హై-వాల్యూ కన్సల్టింగ్: కేవలం పని చేయడం కాకుండా, క్లయింట్లకు వ్యూహాత్మక సలహాలు ఇచ్చే (High-value consulting) ఉద్యోగుల అవసరం ఎప్పటికీ ఉంటుంది.
కొత్త అవకాశాలు: ఏఐని మేనేజ్ చేసే 'ఏఐ ఆపరేటర్స్' వంటి కొత్త రకమైన ఉద్యోగాలు పుట్టుకొస్తాయి.
5. ముగింపు: కంపెనీలు మారాల్సిన సమయం
ఆంథ్రోపిక్ సృష్టించిన ఈ 'ప్రకంపనలు' ఐటీ కంపెనీలకు ఒక హెచ్చరిక. మానవ వనరుల సంఖ్య ఆధారంగా ఆదాయం పొందే కాలం చెల్లిపోతోంది. ఇకపై టెక్నాలజీ ఆధారిత పరిష్కారాలు (Platform-based solutions) మరియు ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్ వైపు మళ్లిన కంపెనీలు మాత్రమే ఈ పోటీలో నిలబడగలవు.
ముఖ్య గమనిక: ఇది కేవలం సాంకేతిక మార్పు మాత్రమే కాదు, ఒక ఆర్థిక విప్లవం.