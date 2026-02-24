Samsung Galaxy A35 5G: శాంసంగ్ గెలాక్సీ A35 5G.. అమెజాన్లో భారీ ధర తగ్గింపు..!
సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే, పవర్ఫుల్ ఎగ్జినోస్ ప్రాసెసర్, 50MP కెమెరాతో వచ్చిన Galaxy A35 5G ఇప్పుడు అమెజాన్లో స్పెషల్ ఆఫర్తో మరింత ఆకర్షణీయంగా!
Samsung Galaxy A35 5G: శాంసంగ్ కంపెనీ తన పాపులర్ గెలాక్సీ A-సిరీస్లోని A35 5G మోడల్పై అమెజాన్ ఇండియాలో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ను ప్రకటించింది. మధ్యశ్రేణి ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. శాంసంగ్ బ్రాండ్ వాల్యూతో పాటు నమ్మకమైన పనితీరును ఆశించే వినియోగదారులు ఈ డీల్ను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు కలిపితే ఈ ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A35 5G అద్భుతమైన సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల వీడియోలు చూడటం, గేమింగ్ ఆడటం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఫోన్ డిజైన్ పరంగా గెలాక్సీ S సిరీస్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లను పోలి ఉండటం దీనికి అదనపు ఆకర్షణ. గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్లస్ ప్రొటెక్షన్ ఉండటం వల్ల ఫోన్ దృఢత్వానికి భరోసా ఉంటుంది.
కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇది పగలు, రాత్రి సమయాల్లో కూడా స్పష్టమైన ఫోటోలను తీస్తుంది. వీడియో స్టెబిలైజేషన్ (OIS) ఫీచర్ ఉండటం వల్ల కదులుతున్నప్పుడు కూడా నాణ్యమైన వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా శాంసంగ్ ఐదు ఏళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.
బ్యాటరీ పరంగా 5000mAh సామర్థ్యం కలిగి ఉండి, సాధారణ వినియోగంలో ఒక రోజంతా సులభంగా వస్తుంది. 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల త్వరగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP67 రేటింగ్ ఉండటం ఈ ధరలో చాలా అరుదైన విషయం. నాణ్యత, ఫీచర్ల పరంగా రాజీ పడకుండా మంచి ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి గెలాక్సీ A35 5G సరైన ఎంపిక.