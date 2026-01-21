Amazon Republic Day సేల్: ఐఫోన్ ప్రియులకు బంపర్ ఆఫర్.. రూ. 1.34 లక్షల ఐఫోన్ 17 ప్రో కేవలం రూ. 85,700కే!
అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో ఐఫోన్ 17 ప్రోపై రూ. 49,200 వరకు భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్తో రూ. 85,700 కే ఈ ఫోన్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇదే బెస్ట్ టైమ్! అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ (Amazon Republic Day Sale) అదిరిపోయే ఆఫర్లతో కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఆపిల్ ఐఫోన్ల మీద గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా భారీ డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. లేటెస్ట్ ఐఫోన్ 17 సిరీస్పై అమెజాన్ ఇస్తున్న డీల్స్ చూస్తే ఐఫోన్ ప్రియులు ఎగిరి గంతేయడం ఖాయం.
ఐఫోన్ 17 ప్రో (iPhone 17 Pro) పై భారీ డీల్!
ఆపిల్ లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ iPhone 17 Pro (256GB) పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది.
అసలు ధర: రూ. 1,34,900
ప్రైమ్ డిస్కౌంట్: ప్రైమ్ మెంబర్లకు రూ. 6,500 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్.
బ్యాంక్ ఆఫర్: ఎస్బీఐ (SBI) క్రెడిట్ కార్డుతో కొంటే రూ. 3,500 వరకు అదనపు తగ్గింపు.
ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్: మీ పాత ఐఫోన్ మంచి కండిషన్లో ఉంటే భారీ ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ పొందవచ్చు.
ఫైనల్ ధర: ఈ ఆఫర్లన్నీ కలిపితే సుమారు రూ. 49,200 ఆదా అవుతుంది. అంటే రూ. 1,34,900 ఫోన్ మీకు కేవలం రూ. 85,700 కే సొంతమవుతుంది.
ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ (iPhone 17 Air) కూడా చౌకగానే..
ఈ సేల్లో కొత్తగా వచ్చిన iPhone 17 Air పై కూడా అదిరిపోయే ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
లాంచ్ ధర రూ. 1,19,900 ఉండగా, ఇప్పుడు సేల్లో రూ. 91,249 కే అందుబాటులో ఉంది.
ప్రైమ్ మెంబర్లకు అదనంగా రూ. 3,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది.
బ్యాంక్ కార్డ్ ఆఫర్లతో కలిపి మొత్తంగా రూ. 28,741 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
ఇతర ఐఫోన్ మోడళ్ల ధరలు:
పాత మోడళ్లపై కూడా అమెజాన్ భారీ తగ్గింపులను ప్రకటించింది:
iPhone 17 Pro Max: రూ. 1,40,400 కు లభిస్తోంది.
iPhone 15: బడ్జెట్ ధరలో రూ. 69,900 కి అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లపై కూడా ఆఫర్ల వర్షం!
ఐఫోన్లే కాకుండా ఇతర టాప్ బ్రాండ్ల స్మార్ట్ఫోన్లు కూడా భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తున్నాయి:
ఎలా కొనాలి?
అమెజాన్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి మీ పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూను చెక్ చేసుకోండి. ఎస్బీఐ కార్డులు ఉన్నవారు అదనపు డిస్కౌంట్ కోసం వాటిని వాడటం మర్చిపోవద్దు. స్టాక్ ముగిసేలోపే మీ ఫేవరెట్ ఫోన్ను ఆర్డర్ చేసుకోండి!