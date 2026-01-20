Amazon Republic Day సేల్: శామ్సంగ్, యాపిల్, వన్ప్లస్ టాబ్లెట్లపై భారీ ఆఫర్లు! రూ. 10 వేల వరకు తగ్గింపు పొందే ఛాన్స్..
అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో యాపిల్ ఐప్యాడ్, శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ మరియు వన్ప్లస్ టాబ్లెట్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో మరిన్ని సేవింగ్స్. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
కొత్త టాబ్లెట్ కొనాలనుకునే వారికి ఇదే సరైన సమయం! దేశవ్యాప్తంగా అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ (Amazon Great Republic Day Sale) సందడి మొదలైంది. ఈ సేల్లో భాగంగా విద్యార్థులు, ప్రొఫెషనల్స్ మరియు గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ప్రీమియం బ్రాండెడ్ టాబ్లెట్లపై అమెజాన్ అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బెనిఫిట్స్ కలిపితే ధరలు ఇంకా భారీగా తగ్గుతున్నాయి. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బ్యాంక్ ఆఫర్లు & అదనపు ప్రయోజనాలు:
తక్కువ ధరకే టాబ్లెట్ సొంతం చేసుకోవడానికి అమెజాన్ ఈ క్రింది ఆఫర్లను అందిస్తోంది:
SBI బ్యాంక్ ఆఫర్: SBI క్రెడిట్ కార్డ్పై ప్రైమ్ మెంబర్లకు 12.5%, ఇతరులకు 10% ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ICICI బ్యాంక్ ఆఫర్: అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ వాడే వారికి 5% క్యాష్బ్యాక్ అందుబాటులో ఉంది.
నో-కాస్ట్ EMI: ఖరీదైన టాబ్లెట్లను కూడా సులభమైన నెలవారీ వాయిదాలలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్: మీ పాత డివైజ్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా వేలల్లో అదనపు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
బ్రాండెడ్ టాబ్లెట్లపై బెస్ట్ డీల్స్ ఇవే:
1. యాపిల్ ఐప్యాడ్ (Apple iPad Air - M3 Chip):
ప్రీమియం పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ డీల్.
ఆఫర్ ధర: రూ. 50,990 (అసలు ధర: రూ. 59,900)
ఫీచర్స్: M3 చిప్సెట్, లిక్విడ్ రెటినా ఎల్సీడీ డిస్ప్లే, 12MP రియర్ & ఫ్రంట్ కెమెరాలు.
2. శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ (Samsung Galaxy Tab S10 Lite):
నమ్మకమైన ఆండ్రాయిడ్ అనుభవం కోసం శామ్సంగ్ ట్యాబ్ ఎంచుకోవచ్చు.
ఆఫర్ ధర: రూ. 31,999 (అసలు ధర: రూ. 41,999)
ఫీచర్స్: పెద్ద డిస్ప్లే, మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్.
3. వన్ప్లస్ ప్యాడ్ (OnePlus Pad Go 2):
స్మూత్ సాఫ్ట్వేర్ అనుభవాన్ని ఇచ్చే వన్ప్లస్ ప్యాడ్ ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది.
ఆఫర్ ధర: రూ. 31,999 (అసలు ధర: రూ. 35,999)
4. లెనోవా మరియు రెడ్మీ ఆఫర్లు:
Lenovo Idea Tab 5G: రూ. 20,998 కి లభిస్తుంది (అసలు ధర: రూ. 25,000). ఇది బడ్జెట్ ధరలో 5G కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది.
Redmi Pad 2 Pro: విద్యార్థుల కోసం ఉత్తమమైన ఈ ట్యాబ్ రూ. 24,999 కి అందుబాటులో ఉంది (అసలు ధర: రూ. 29,999).
ముగింపు:
అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ పరిమిత కాలం మాత్రమే ఉంటుంది. పైన పేర్కొన్న ధరలు ఎక్స్ఛేంజ్ మరియు బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా మీకు నచ్చిన టాబ్లెట్ను ఇప్పుడే బుక్ చేసుకోండి!