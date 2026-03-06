  • Menu
Amazon Layoffs : తట్టా బుట్టా సర్దుకోండి..అమెజాన్‌లో మళ్లీ ఉద్యోగాల కోత..!

Highlights

Amazon Layoffs: అమెజాన్ మరోసారి లేఆఫ్స్ ప్రక్రియ చేపట్టింది. రోబోటిక్స్ విభాగంలోని 100 మంది ఉద్యోగులను తొలగించినట్లు సమాచారం.

job cuts: టెక్ ప్రపంచంలో ఒకప్పుడు ఎదురులేని సామ్రాజ్యంగా వెలుగొందిన అమెజాన్, ఇప్పుడు వరుస లేఆఫ్స్‌తో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఒకవైపు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో దూసుకుపోతూనే, మరోవైపు వేలాది మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ బై చెబుతూ ఆ సంస్థ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు టెక్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

రోబోటిక్స్ యూనిట్‌లో కలకలం

తాజాగా అమెజాన్ తన రోబోటిక్స్ విభాగంలో సుమారు 100 మంది వైట్ కాలర్ ఉద్యోగులను తొలగించినట్లు సమాచారం. ఈ టీమ్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, కంపెనీ వేర్‌హౌస్‌లలో పనిభారాన్ని తగ్గించే ఆటోమేషన్ సిస్టమ్స్ మరియు రోబోలను వీరే రూపొందిస్తారు. గతేడాది 'బ్లూజే' రోబోటిక్ ప్రాజెక్టును అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించినప్పటికీ, ఇప్పుడు అధిక వ్యయం కారణంగా దానిని నిలిపివేయడం గమనార్హం. మేము కస్టమర్ల కోసం మెరుగైన ఆవిష్కరణలు చేస్తూనే, వ్యయ నియంత్రణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం అని కంపెనీ చెబుతున్నా, బాధిత ఉద్యోగులకు మాత్రం ఇది మింగుడుపడని విషయం.

వరుస వేటు.. ఎందుకు?

అమెజాన్ బాటలో నడవడం అంటేనే లాభాలు, వేగం, ఆవిష్కరణ. కానీ ఈ ఏడాది జనవరిలో 16 వేల మందికి ఉద్వాసన పలకడం, గతేడాది చివరలో మరో 14 వేల మందిని ఇంటికి పంపడం చూస్తుంటే, కంపెనీ ఒక పెద్ద ప్రక్షాళనలో ఉందని అర్థమవుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం..సాఫ్ట్‌వేర్ పనులు సులువుగా మారడంతో, పాత పద్ధతుల్లో పనిచేసే విభాగాలను కుదించడం.గతంలో అతి వేగంగా విస్తరించిన కంపెనీ, ఇప్పుడు కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడం .కేవలం మనుషులపైనే ఆధారపడకుండా, మరింత సమర్థవంతమైన ఆటోమేషన్ వైపు మళ్లడం.

భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకమేనా?

ఒకవైపు అమెజాన్ వంటి దిగ్గజాలు రోబోటిక్స్ మరియు AI వైపు అడుగులు వేస్తూ, మరొకవైపు అదే విభాగాల్లోని ఉద్యోగులను తొలగించడం విడ్డూరంగా కనిపిస్తోంది. సాంకేతికత పెరిగితే ఉద్యోగాలు సృష్టించబడాలి, కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నది మాత్రం ఆ టెక్నాలజీని అడ్డం పెట్టుకుని ఖర్చులను తగ్గించుకోవడమే.

కస్టమర్లకు సేవలు వేగంగా అందించాలనే అమెజాన్ లక్ష్యం మంచిదే కావచ్చు, కానీ ఈ క్రమంలో తనపై నమ్మకం ఉంచిన వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించలేకపోవడం ఆ కంపెనీ ప్రతిష్టను మసకబారుస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో అమెజాన్ తన వ్యూహాలను ఎలా మార్చుకుంటుంది? ఈ తొలగింపులు ఎక్కడికి దారితీస్తాయి? అనేది వేచి చూడాలి. టెక్ ప్రపంచంలో సమర్థత పేరుతో జరుగుతున్న ఈ యుద్ధంలో, చివరికి మనిషి స్థానాన్ని రోబోలే పూర్తిగా భర్తీ చేస్తాయా అన్న భయం మాత్రం సామాన్య ఉద్యోగిని వెంటాడుతూనే ఉంది.

