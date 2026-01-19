Amazon Republic Day Sale 2026: గేమింగ్ ప్రియులకు పండగే.. ల్యాప్టాప్లపై రూ.22,000 పైగా తగ్గింపు!
అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026 లో గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లపై భారీ ఆఫర్లు. SBI కార్డుపై 10% డిస్కౌంట్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ల పూర్తి వివరాలు.
కొత్త ఏడాదిలో అమెజాన్ తన తొలి భారీ షాపింగ్ ఈవెంట్ 'గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026' తో కస్టమర్ల ముందుకు వచ్చేసింది. జనవరి 16న ప్రారంభమైన ఈ సేల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్, స్మార్ట్ఫోన్లు మరియు గృహోపకరణాలపై కళ్ళు చెదిరే ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పవర్ఫుల్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లు కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. MSI, ASUS, HP, మరియు లెనోవో వంటి అగ్రశ్రేణి బ్రాండ్లపై భారీగా ధరలు తగ్గాయి.
డిస్కౌంట్లు ఎలా పొందాలి?
ఈ సేల్లో ల్యాప్టాప్లపై మూడు రకాలుగా ఆదా చేసుకునే వీలుంది:
డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్: అమెజాన్ వెబ్సైట్లో 'రెడ్ కలర్ ట్యాగ్'తో నేరుగా ధర తగ్గింపును చూడవచ్చు. కొన్ని మోడళ్లపై ఏకంగా రూ.22,000 వరకు ప్రైస్ డ్రాప్ ఉంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్లు: SBI క్రెడిట్ కార్డుతో కొనుగోలు చేసే వారికి 10% ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అదే ప్రైమ్ మెంబర్లకు అయితే ఈ ఆఫర్ 12.5% వరకు ఉంటుంది.
ఎక్స్ఛేంజ్ & EMI: మీ పాత ల్యాప్టాప్ను ఇచ్చి కొత్తది కొంటే భారీ ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, నెలకు కేవలం రూ.900 నుంచే ప్రారంభమయ్యే 'నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ' సదుపాయం కూడా ఉంది.
టాప్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ డీల్స్:
ముఖ్య గమనిక:
ఈ సేల్ జనవరి 22 లేదా 26 వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. స్టాక్ ముగిసేలోపు మీకు నచ్చిన మోడల్ను బుక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. గేమింగ్తో పాటు ఎడిటింగ్, కోడింగ్ వంటి హెవీ వర్క్స్ చేసే వారికి ఈ సేల్ సరైన వేదిక.