Amazon Great Indian Festival: అమెజాన్ సేల్.. ఈ మూడు స్మార్ట్ఫోన్లు చాలా చీప్గా కొనేయండి..!
Amazon Great Indian Festival: లాంచ్ ధరల కంటే చాలా తక్కువ ధరలకు ఫోన్లను కొనుగోలు చేయడానికి మీకు గొప్ప అవకాశం ఉంది. అమెజాన్లో జరుగుతున్న గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో మోటరోలా, షియోమి, శాంసంగ్ నుండి 5G ఫోన్లు వాటి అసలు ధరల కంటే రూ.17,000 వరకు చౌకగా మారాయి. అక్టోబర్ 5 వరకు జరిగే ఈ బంపర్ సేల్ సమయంలో, మీరు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్బ్యాక్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్లు గణనీయమైన ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ను కూడా అందిస్తాయి. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా వచ్చే డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ స్థితి, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
మోటరోలా
లాంచ్ సమయంలో ఫోన్ 12జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.35,999. ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు అమెజాన్ ఇండియాలో రూ.25,249 ధరతో జాబితా చేశారు. ఈ ఫోన్ పై 10శాతం బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ కూడా అందిస్తోంది. కంపెనీ రూ.1,262 వరకు క్యాష్బ్యాక్ను కూడా అందిస్తోంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో, మీరు ఈ ఫోన్ ధరను రూ.23,450కి తగ్గించవచ్చు. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ఫోన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో డిస్ప్లే ఉంది. ఫోన్ మెయిన్,సెల్ఫీ కెమెరాలు 50-మెగాపిక్సెల్. ఫోన్ 125-వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
షియోమి
ఈ ఫోన్ 8జీబీ ర్యామ్, 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర ప్రారంభించిడనప్పుడు రూ.42,999. ఇప్పుడు, ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ఇండియాలో రూ.25,999కి అందుబాటులో ఉంది. ఫోన్పై రూ.587 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. మీరు ఫోన్పై రూ.1,299 వరకు క్యాష్బ్యాక్ను కూడా పొందచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో మీరు అదనపు డిస్కౌంట్ను కూడా పొందచ్చు. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఫోన్లో రెండు 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాలు, 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ డిస్ప్లే 6.55 అంగుళాలు. ఇది 4700mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
శాంసంగ్
ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ దాని లాంచ్ ధర కంటే చాలా చౌకగా మారింది. లాంచ్ సమయంలో 8జీబీ ర్యామ్ +128జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ ధర రూ.39,999. గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో, ఈ ఫోన్ రూ.23,999 కు అందుబాటులో ఉంది. రూ.1,199 వరకు క్యాష్బ్యాక్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ నుండి కూడా ప్రయోజనం పొందచ్చు. ఫోన్లో 6.6-అంగుళాల ఫుల్ HD+ డిస్ప్లే ఉంది. ఫోన్ మెయిన్ కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్లు. ఇది Exynos 1480 ప్రాసెసర్పై నడుస్తుంది.