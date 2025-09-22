Amazon Sale: అమెజాన్ ఫెస్టివల్ సేల్.. చౌకగా మారిన ఈ మూడు స్మార్ట్ఫోన్లు.. ఎంత చీప్గా మారాయో..!
Amazon Sale: అమెజాన్లో గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభమైంది. ప్రైమ్ వినియోగదారుల కోసం ఈ సేల్ ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది. కాబట్టి, మీరు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఆలస్యం చేయకండి. ప్రైమ్ వినియోగదారుల కోసం లైవ్గా ఉన్న ఈ సేల్, ప్రతి శ్రేణిలోని స్మార్ట్ఫోన్లపై గొప్ప డీల్లను అందిస్తుంది. మీరు సరసమైన ధరకు కొత్త ఫోన్ కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే, మీకు మూడు గొప్ప ఎంపికల గురించి సమాచారం తీసుకొచ్చాము. ఈ ఫోన్ల ధర రూ.7,500 కంటే తక్కువ, చౌకైన ధర రూ.6,298. మా జాబితాలో రెడ్మి ఫోన్లతో పాటు శాంసంగ్, రియల్మీ ఫోన్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
4జీబీ ర్యామ్, 64జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో ఉన్న ఈ ఫోన్ అమెజాన్లో రూ.7,298 ధరకు లభిస్తుంది. ఫోన్పై రూ.1,000 కూపన్ డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. ఈ డిస్కౌంట్ ధర రూ.6,278కి చేరుకుంటుంది. మీరు ఈ ఫోన్ పై రూ.364 వరకు క్యాష్బ్యాక్ కూడా పొందచ్చు. ఈ ఫోన్ ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ 6300mAh. ఈ ఫోన్ మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీతో వస్తుంది.
4జీబీ ర్యామ్, 64జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ ఫోన్ అమెజాన్లో రూ.7,499కి అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ను మీరు ఈ సేల్ సమయంలో రూ.374 వరకు క్యాష్బ్యాక్తో కొనుగోలు చేయచ్చు. ఈ ఫోన్పై గణనీయమైన ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా అందిస్తున్నారు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా వచ్చే అదనపు డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ స్థితి, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్లో ప్రాసెసర్గా డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను కంపెనీ అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్ HD+ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కమెరా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ 5000mAh.
4GB RAM+64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ ఫోన్ ధర రూ.7,499. మీరు ఈ ఫోన్ను రూ.374 వరకు క్యాష్బ్యాక్తో కొనుగోలు చేయచ్చు. ఫోన్ ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.88-అంగుళాల డిస్ప్లేతో వస్తుంది. మీరు 50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కనుగొంటారు. ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 4s Gen 2 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. దీనిలో 18W ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే 5160mAh బ్యాటరీ ఉంది.