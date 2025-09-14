Amazon Sale: అమెజాన్ సేల్.. రూ.10 వేల కంటే తక్కువ ధరకే ఈ మూడు స్మార్ట్ఫోన్లు..!
Amazon Sale Offers: మీరు కొత్త ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తూ, అమెజాన్ గ్రేట్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభం కోసం వేచి ఉంటే, మీకు శుభవార్త ఉంది. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ డీల్స్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం అయ్యాయి. ఇందులో, స్మార్ట్ఫోన్లపై గొప్ప డీల్స్ అందిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, మీ బడ్జెట్ 10 వేల రూపాయల కంటే తక్కువ ఉంటే, ప్రారంభ డీల్స్లో మీ కోసం కొన్ని గొప్ప ఎంపికలు ఉన్నాయి. 10 వేల లోపు మూడు కూల్ ఫోన్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ ఫోన్లలో, మీరు శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, అద్భుతమైన డిస్ప్లే, బలమైన కెమెరాను పొందుతారు.
దీనితో పాటు, మీరు ఈ ఫోన్లలో 16GB RAM వరకు కూడా పొందుతారు. ఈ ఫోన్లపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, క్యాష్బ్యాక్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ అందిస్తున్నారు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో లభించే అదనపు డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ స్థితి, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి. ఈ ఫోన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Tecno POP 9 5G
8GB RAM+128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్న ఈ ఫోన్ ధర అమెజాన్లో రూ. 9699. కానీ రూ. 969.90 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. మీరు ఈ ఫోన్ను రూ. 484 వరకు క్యాష్బ్యాక్తో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో, మీరు ఈ ఫోన్ ధరను రూ. 9200 వరకు తగ్గించవచ్చు. ఈ ఫోన్లో కంపెనీ 8GB వర్చువల్ ర్యామ్ని అందిస్తోంది, ఇది మొత్తం ర్యామ్ని 16GBకి పెంచుతుంది. ఫోన్లో, ఫోటోగ్రఫీ కోసం కంపెనీ 48-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాను అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్ 5000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో వస్తుంది. దీనిలో, మీరు ప్రాసెసర్గా డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను పొందుతారు.
iQOO Z10 Lite 5G
4GB RAM + 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్న ఈ ఫోన్ ధర అమెజాన్ ఇండియాలో రూ. 9998. ఈ ఫోన్పై రూ. 1,000 వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. మీరు ఈ ఫోన్ను రూ.499 వరకు క్యాష్బ్యాక్తో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో, మీరు ఈ ఫోన్ ధరను రూ.9,450 వరకు తగ్గించవచ్చు. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, మీరు ఫోన్లో 6000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీని పొందుతారు. ఈ ఫోన్ డైమెన్సిటీ 6300 5G ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, కంపెనీ ఈ ఫోన్లో 50-మెగాపిక్సెల్ AI కెమెరాను అందిస్తోంది. ఫోన్ డిస్ప్లే 6.74 అంగుళాలు, ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
Redmi 14C 5G
4GB RAM+128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్న ఈ ఫోన్ అమెజాన్లో రూ.9998 ధరకు లభిస్తుంది. కంపెనీ ఫోన్పై రూ.499 వరకు క్యాష్బ్యాక్ ఇస్తోంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో ఫోన్పై రూ.9,450 వరకు తగ్గింపు ఇస్తుంది. ఫోన్లో వర్చువల్ ర్యామ్ కూడా అందించారు. దీని వలన ఈ ఫోన్ మొత్తం ర్యామ్ 12GB వరకు పెరుగుతుంది. ఈ ఫోన్లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఫోన్లోని ప్రధాన కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్లు. మీకు 5160mAh బ్యాటరీ లభిస్తుంది.