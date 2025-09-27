Amazon Deal: అమెజాన్ సేల్..శాంసంగ్, వివో,రియల్మీ ఫోన్లపై గొప్ప డీల్స్..!
Amazon Deal: ఈ పండుగ సీజన్లో మీరు కొత్త ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ నుండి మూడు గొప్ప డీల్ల గురించి మేము మీకు చెబుతున్నాము. ఈ డీల్లు శాంసంగ్, వివో, రియల్మీ ఫోన్లపై అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఈ కంపెనీల నుండి రూ.11,000 వరకు డిస్కౌంట్లతో ఫోన్లను కొనుగోలు చేయచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్బ్యాక్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఈ ఫోన్లను ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లతో కూడా కొనుగోలు చేయచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ల ద్వారా వచ్చే డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ స్థితి, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
రియల్మీ
12జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో ఉన్న ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ఇండియాలో రూ.47,999 ధరకు లభిస్తుంది. మీరు ఈ ఫోన్ను రూ.3,000 కూపన్ డిస్కౌంట్తో పొందచ్చు. సేల్ సమయంలో ఫోన్పై రూ.1,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ ద్వారా దాని ధరను రూ.2,399 వరకు తగ్గించచ్చు. ఫోన్పై రూ.44,050 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ అందిస్తున్నారు. IP69 వాటర్ప్రూఫ్ రేటింగ్తో ఉన్న ఈ ఫోన్, 6,500 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశంతో డిస్ప్లే ఉంది. ఫోన్ 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
శాంసంగ్
12జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో ఉన్న ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ ధర రూ.174,444తో జాబితా చేశారు. కంపెనీ ఫోన్పై రూ.11,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. మీరు ఈ ఫోన్పై రూ.8,749 వరకు క్యాష్బ్యాక్ను కూడా పొందచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా ఈ ఫోన్ ధర రూ.56,050కి తగ్గించవచ్చు. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ఫోన్లో 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్పై నడుస్తుంది.
వివో
ఈ ఫోన్ 16జీబీ ర్యామ్, 512జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.45,999. ఈ సేల్ సమయంలో మీరు దీన్ని రూ.3,350 వరకు తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయచ్చు. కంపెనీ రూ.2,299 వరకు క్యాష్బ్యాక్ను అందిస్తోంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో మీరు ధరను మరింత తగ్గించవచ్చు. ఫీచర్లలో 6.77-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉంది. ఫోన్ మెయిన్, సెల్ఫీ కెమెరాలు 50-మెగాపిక్సెల్. ఫోన్ బ్యాటరీ 6,500mAh, ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.