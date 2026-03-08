Amazon EPL Sale 2026: అమెజాన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రీమియర్ లీగ్.. మీ ఫేవరెట్ గ్యాడ్జెట్స్పై భారీ ఆఫర్ల వర్షం.. ఈ డీల్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వకండి..!
Amazon EPL Sale 2026: ఈ రోజుల్లో టెక్నాలజీ లేనిదే క్షణం గడవదు, అలాంటిది మనకు నచ్చిన గ్యాడ్జెట్స్ తక్కువ ధరకే దొరికితే ఆ కిక్కే వేరు. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ ఇండియా, టెక్ ప్రియుల కోసం అదిరిపోయే న్యూస్ తీసుకొచ్చింది. మార్చి 6 నుండి మార్చి 12 వరకు 'అమెజాన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (EPL) సేల్ 2026'ను అట్టహాసంగా నిర్వహిస్తోంది. క్రికెట్ సీజన్ మూడ్ని క్యాష్ చేసుకుంటూ, కస్టమర్ల సేవింగ్స్లో సెంచరీలు కొట్టేలా ఏకంగా 65 శాతం వరకు భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటిస్తోంది. మీరు కొత్త ఫోన్ కొనాలన్నా, ఇంట్లో పాత టీవీని మార్చాలన్నా లేదా గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ కోసం చూస్తున్నా, ఇది ఖచ్చితంగా బెస్ట్ టైమ్ అని చెప్పవచ్చు.
స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్ కోసం ఈ సేల్ ఒక పండుగలాంటిదని చెప్పాలి. మార్కెట్లోకి కొత్తగా వచ్చిన శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా మరియు ఐఫోన్ 17 సిరీస్ వంటి ప్రీమియం ఫోన్లపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కేవలం హై-ఎండ్ ఫోన్లే కాకుండా వన్ప్లస్, గూగుల్ పిక్సెల్ వంటి బ్రాండ్లపై దాదాపు 40 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. కేవలం డిస్కౌంట్లే కాకుండా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా EMI ఆప్షన్లు వాడేవారికి అదనంగా రూ. 4,500 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుండటం విశేషం. దీనికి తోడు నో-కాస్ట్ EMI మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు ఉండటంతో, జేబుపై పెద్దగా భారం పడకుండానే లేటెస్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఎంటర్టైన్మెంట్ విషయానికి వస్తే, స్మార్ట్ టీవీలపై ఉన్న డీల్స్ చూస్తే ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే. ముఖ్యంగా 55 ఇంచుల కంటే పెద్ద స్క్రీన్ ఉన్న టీవీలపై 60 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. శామ్సంగ్, సోనీ, ఎల్జీ వంటి టాప్ బ్రాండ్ల AI-పవర్డ్ టీవీలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా సుమారు రూ. 25,000 వరకు ఆదా చేసే అవకాశం ఉంది. కేవలం టీవీలే కాదు, మ్యూజిక్ లవర్స్ కోసం ఇయర్బడ్స్, హెడ్ఫోన్లు మరియు సౌండ్ బార్లపై కూడా ఊహించని ఆఫర్లు ఉన్నాయి. సినిమాలైనా, ఐపీఎల్ మ్యాచ్లైనా ఇంట్లోనే థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం.
వేసవి కాలం ముంచుకొస్తున్న వేళ, హోమ్ అప్లయన్సెస్పై కూడా అమెజాన్ అదిరిపోయే రాయితీలు ఇస్తోంది. 1.5 టన్ మరియు 2 టన్ ఎయిర్ కండిషనర్లపై 48 శాతం వరకు ఆఫర్లు ఉన్నాయి. స్ప్లిట్ ఏసీలపై అదనంగా రూ. 3,000 డిస్కౌంట్ వోచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లపై 40 నుంచి 50 శాతం వరకు ధరలు తగ్గాయి. ఇక స్టూడెంట్స్ మరియు ఆఫీస్ గోయర్స్ కోసం హెచ్పీ, డెల్, లెనోవో వంటి బ్రాండ్ల ల్యాప్టాప్లపై కూడా మంచి డీల్స్ ఉన్నాయి. గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లపై 30 శాతం వరకు తగ్గింపు ఉండటం గేమ్ లవర్స్కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
మొత్తానికి ఈ అమెజాన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ సేల్ అనేది కేవలం షాపింగ్ మాత్రమే కాదు, ఒక ఎమోషన్ అని చెప్పాలి. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చే ప్రయత్నమిది. మార్చి 12తో ఈ సేల్ ముగిసిపోతుంది కాబట్టి, ఆలస్యం చేయకుండా అమెజాన్ యాప్లోకి వెళ్లి మీకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ను విష్లిస్ట్ నుంచి కార్ట్లోకి మార్చేయండి. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్లను వాడి గరిష్టంగా ప్రయోజనం పొందండి. గుర్తుంచుకోండి, ఇలాంటి భారీ సేల్స్ మళ్లీ ఎప్పుడు వస్తాయో చెప్పలేం, సో గెట్ రెడీ టు గ్రాబ్ యువర్ ఫేవరెట్ గాడ్జెట్స్!