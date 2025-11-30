Amazon Black Friday Sale: అమెజాన్లో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్.. శాంసంగ్ ఫోన్లపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు..!
Amazon Black Friday Sale: అయినప్పటికీ, ఈ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సరైన అవకాశం, మీరు చాలా కాలంగా డెకరేషన్ శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే.
Amazon Black Friday Sale: అయినప్పటికీ, ఈ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సరైన అవకాశం, మీరు చాలా కాలంగా డెకరేషన్ శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే. ఈ ట్రేడ్ సాధారణ రోజుల్లో అందుబాటులో లేని ఫోన్లపై కుషన్ అబేట్మెంట్లను అందిస్తుంది. బ్యాంక్ అబేట్మెంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ డీల్స్, EMI ఎంపికలను కలపడం ద్వారా, మీరు స్టైలిష్ డీల్స్ను పొందవచ్చు. ఈ డీల్లను అన్వేషిద్దాం. బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ మీరు చాలా కాలంగా ప్రీమియం శాంసంగ్ ఫోన్ను పరిశీలిస్తుంటే, ఇప్పుడు సరైన సమయం. ఈ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లలో శాంసంగ్ విలువైన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లపై కుషన్ అబేట్మెంట్లను అందిస్తుంది. ఫోల్డింగ్ ఫోన్ల నుండి ముఖ్యమైన కెమెరా ఫోన్ల వరకు, ఈ సేల్ సాధారణ రోజుల్లో దొరకని ఆఫర్లను కలిగి ఉంది.
ఈ సేల్లో గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 6, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 6 , గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా అనే మూడు హై-ఎండ్ శాంసంగ్ ఫోన్లు ఉన్నాయి. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ రెండూ ఈ ఫోన్లను బ్యాంక్ కార్డ్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, సులభమైన EMI ఎంపికలతో పాటు గణనీయంగా తక్కువ ధరలకు అందిస్తున్నాయి. ప్రీమియం ఫోన్లను కోరుకుంటున్న వారికి కానీ వాటి అధిక ధరలతో నిరాశ చెందిన వారికి ఇది ప్రయోజనం చేకూరుస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 6 ధర భారీగా తగ్గించారు. అలాగే, మీరు SBI క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డ్తో చెల్లిస్తే, మీరు కొత్తగా రూ.4,000 అవుట్పుట్ను అంగీకరిస్తారు. అంటే మీరు ఈ ఫోన్ను కేవలం తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయచ్చు. అదేవిధంగా, మీరు ఎక్స్ఛేంజ్తో చాలా తక్కువ ధరకు పొందుతారు.
ఈ ఫోన్లో 6.3-అంగుళాల కవర్ స్క్రీన్, పెద్ద 7.6-అంగుళాల ఫోల్డబుల్ స్క్రీన్ ఉన్నాయి. రెండూ AMOLED 2X డిస్ప్లేలు, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉన్నాయి. ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 ప్రాసెసర్, 12 జీబీ ర్యామ్, 1 టీబీ కంటే ఎక్కువ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. కెమెరా సెటప్లో 50MP మెయిన్ లెన్స్, 12MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 10MP బ్లోఅప్ లెన్స్ ఉన్నాయి. బ్యాటరీ 4,400 mAh, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. అమెజాన్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సమయంలో గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 6 ధర రూ. 67,899నుంచి తగ్గించారు. అయితే, మీరు ఫెడరల్ బ్యాంక్ కార్డ్ ఉపయోగించి EMIలో కొనుగోలు చేస్తే, మీకు కొత్తగా రూ. 3,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది. మీ పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో రూ. 47,650 వరకు విలువైనది కావచ్చు.
ఈ ఫోన్లో 6.7-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లే మరియు 3.4-అంగుళాల కవర్ స్క్రీన్ ఉన్నాయి. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 50MP ప్రధాన కెమెరా, 12MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 10MP ఫ్రంటల్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. 4,000 mAh బ్యాటరీ 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. మీరు ముఖ్యమైన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా కూడా ట్రేడ్లో ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్లలో దీని ధర రూ. 98,899 కు తగ్గించారు. అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ కార్డ్ ఉపయోగించి చెల్లింపులు చేస్తే కొత్తగా రూ. 2,549 చెల్లించవచ్చు. EMI ఎంపికలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.8-అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3 ప్రాసెసర్, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో 5,000 mAh బ్యాటరీ దీని ప్రధాన బలాలు. దీని అతిపెద్ద హైలైట్ దాని 200MP ప్రధాన కెమెరా, ఇందులో 50MP పెరిస్కోప్ కెమెరా, 10MP టెలిఫోటో లెన్స్ మరియు 12MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో 12MP సెల్ఫీ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది.