Amazon Black Friday Sale: అమెజాన్ సేల్.. ఐకూ ఫోన్పై భారీ డీల్.. చీప్గా కొనేయండి..!
Amazon Black Friday Sale: అమెజాన్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025 భారతదేశంలో ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్ అనేక స్మార్ట్ఫోన్లపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. మీరు కొత్త iQOO స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, ఈ కొనసాగుతున్న సేల్ ప్రతి ధర విభాగంలోనూ అనేక ఎంపికలను అందిస్తుంది. మీరు మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా మరిన్ని డిస్కౌంట్లను పొందవచ్చు. తుది డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ స్థితి, మోడల్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ బ్యాంక్ కార్డులపై 10 శాతం వరకు తక్షణ డిస్కౌంట్లు అందిస్తుంది.
అమెజాన్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025 iQOO Z సిరీస్ , iQOO నియో సిరీస్ మోడల్లతో సహా స్మార్ట్ఫోన్లపై 80 శాతం వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఈ హ్యాండ్సెట్లు ప్రత్యేక ధర తగ్గింపులను పొందాయి. కంపెనీ బడ్జెట్ మోడల్, iQOO Z10x, ప్రస్తుతం రూ.12,999కి అందుబాటులో ఉంది, దాని జాబితా చేయబడిన ధర రూ.17,499 నుండి. అదేవిధంగా, iQOO Neo 10 5G రూ.30,999 ధరకు అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది, ఇది దాని మునుపటి ధర రూ.36,999 నుండి తగ్గింది.
యాక్సిస్ బ్యాంక్, HDFC బ్యాంక్ , బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కార్డ్ హోల్డర్లకు అమెజాన్ 10శాతం వరకు తక్షణ తగ్గింపును అందిస్తోంది. కొనుగోలుదారులు EMI ప్లాన్లు, కూపన్ తగ్గింపులను కూడా పొందవచ్చు.అమెజాన్ పే వినియోగదారులు ప్రత్యేక డీల్లను పొందుతుండగా, అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులకు కొనుగోళ్లపై 5శాతం వరకు అదనపు తగ్గింపును అందిస్తున్నారు. AI-ఆధారిత షాపింగ్ అసిస్టెంట్, Rufusని ఉపయోగించవచ్చు. కొనుగోలుదారులు తమ పాత స్మార్ట్ఫోన్లను కూడా మార్చుకోవచ్చు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లు స్థానాన్ని బట్టి మారవచ్చు.