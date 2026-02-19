Amazon Air Cooler Offer: అమెజాన్లో బెస్ట్ సెల్లర్ కూలర్.. ఇప్పుడు సగం ధరకే
అమెజాన్లో బెస్ట్ సెల్లర్గా ఉన్న డెజర్ట్ ఎయిర్ కూలర్పై భారీ డిస్కౌంట్. సగం ధరకే లభిస్తున్న ఈ కూలర్కు సమ్మర్కు ముందే వినియోగదారుల నుంచి భారీ స్పందన.
సమ్మర్ సమీపిస్తుండటంతో ఎయిర్ కూలర్లకు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో బెస్ట్ సెల్లర్గా నిలిచిన క్రాంప్టన్ ఓజోన్ డెజర్ట్ ఎయిర్ కూలర్పై ప్రస్తుతం భారీ డిస్కౌంట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఎంఆర్పీతో పోలిస్తే దాదాపు సగం ధరకే ఈ కూలర్ లభిస్తుండటంతో వినియోగదారులు ముందుగానే కొనుగోళ్లకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఈ ఎయిర్ కూలర్ 55 లీటర్స్, 75 లీటర్స్, 88 లీటర్స్ కెపాసిటీలలో అందుబాటులో ఉంది. 300 నుంచి 600 స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు గదులకు 55L, 75L మోడళ్లు సరిపోతాయని, పెద్ద హాళ్లు లేదా విశాల ప్రదేశాల కోసం 88L మోడల్ అనుకూలంగా ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. పెద్ద వాటర్ ట్యాంక్, ఆటో ఫిల్ టెక్నాలజీ, 4-వే ఎయిర్ డిఫ్లెక్షన్ వంటి ఫీచర్లతో గదిలో సమానంగా చల్లని గాలి అందించేలా రూపొందించారు. హైడెన్సిటీ హనీకాంబ్ ప్యాడ్స్, ఐస్ ఛాంబర్ సదుపాయం వల్ల కూలింగ్ సామర్థ్యం మెరుగ్గా ఉంటుందని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు.
ఇన్వర్టర్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల పవర్ కట్స్ సమయంలో కూడా కూలర్ నిరంతరాయంగా పనిచేయగలదు. ప్రస్తుతం 55 లీటర్స్ మోడల్ ధర సుమారు రూ.9,299, 75 లీటర్స్ మోడల్ రూ.9,999, 88 లీటర్స్ మోడల్ సుమారు రూ.10,149 వరకు ఆఫర్లలో లభిస్తున్నాయి. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్బ్యాక్, నో కాస్ట్ ఈఎంఐ వంటి అదనపు ఆఫర్లతో ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
కస్టమర్ల నుంచి వేల సంఖ్యలో రేటింగ్స్ రావడం ఈ కూలర్కు ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. గాలి డెలివరీ, పెద్ద గదులను చల్లగా ఉంచే సామర్థ్యం బాగుందని ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కొంతమంది మొదటి వినియోగంలో వాసన లేదా చిన్న పంప్ సమస్యలు ఉండవచ్చని పేర్కొన్నప్పటికీ, మొత్తంగా డిస్కౌంట్ ధరలో మంచి విలువ కలిగిన ఉత్పత్తిగా ఈ కూలర్ను పేర్కొంటున్నారు.