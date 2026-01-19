Airtel New Plan: ఎయిర్టెల్ 'ధమాకా' ప్లాన్.. రూ.449 కే అన్లిమిటెడ్ డేటా, OTT, పెర్ప్లెక్సిటీ AI ఇంకా ఎన్నో!
ఎయిర్టెల్ రూ.449 పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్తో అదిరిపోయే ఆఫర్లు. 50GB డేటా, 100GB గూగుల్ వన్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్, పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో AI మరియు OTT సబ్స్క్రిప్షన్లు ఉచితం.
టెలికాం రంగంలో దిగ్గజ సంస్థ ఎయిర్టెల్ (Airtel) తన యూజర్ల కోసం ఒక క్రేజీ పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కేవలం రూ.449 ధరతో వస్తున్న ఈ ప్లాన్, కేవలం కాలింగ్, డేటా మాత్రమే కాకుండా.. ఖరీదైన AI టూల్స్, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వంటి ప్రీమియం సేవలను ఉచితంగా అందిస్తోంది.
రూ.449 ప్లాన్ వివరాలు మరియు ప్రయోజనాలు:
సాధారణంగా ఈ ధరలో ఇతర కంపెనీలు కేవలం డేటా మాత్రమే ఇస్తుండగా, ఎయిర్టెల్ మాత్రం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి డిజిటల్ వరల్డ్లో ట్రెండ్ అవుతున్న ఫీచర్లను జోడించింది.
కాలింగ్ & డేటా: ఈ ప్లాన్లో అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్తో పాటు రోజుకు 100 SMSలు లభిస్తాయి. ప్రతి బిల్లింగ్ సైకిల్కు 50GB హై-స్పీడ్ డేటా అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఉచిత గూగుల్ వన్ (Google One): ఈ ప్లాన్ ప్రధాన ఆకర్షణ ఉచిత గూగుల్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్. దీని ద్వారా 100GB ఎక్స్ట్రా క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. సాధారణంగా దీని కోసం నెలకు రూ.130 ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది, కానీ ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు ఇది ఫ్రీ!
పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో AI (Perplexity Pro): నేటి ఏఐ యుగంలో ఎంతో పాపులర్ అయిన Perplexity Pro AI సబ్స్క్రిప్షన్ను ఒక ఏడాది పాటు ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. రీసెర్చ్, కంటెంట్ క్రియేషన్ చేసేవారికి ఇది వరమనే చెప్పాలి.
ఎంటర్టైన్మెంట్: ఎయిర్టెల్ Xstream Play యాక్సెస్ ద్వారా పలు OTT ప్లాట్ఫామ్ల కంటెంట్ను ఉచితంగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
ప్రయాణికులకు మరియు భద్రతకు పెద్ద పీట
ఈ ప్లాన్ కేవలం ఇంటర్నెట్ కే పరిమితం కాకుండా ప్రయాణాల్లోనూ తోడుగా ఉంటుంది:
బ్లూ రిబ్బన్ బ్యాగ్ సర్వీస్: విమాన ప్రయాణాల్లో మీ లగేజీని సులభంగా ట్రాక్ చేసే ఫీచర్ ఇది. తరచూ ట్రావెల్ చేసేవారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరం.
స్పామ్ ప్రొటెక్షన్: నెట్వర్క్ స్థాయిలో ఫ్రాడ్ కాల్స్, మెసేజ్లను గుర్తించే సెక్యూరిటీ ఫీచర్ ఉచితంగా లభిస్తుంది. దీనివల్ల సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు:
ఈ ప్లాన్ ధర రూ.449 అయినప్పటికీ, దీనికి అదనంగా GST (టాక్స్) వర్తిస్తుంది. కాబట్టి మీ నెలవారీ బిల్లు సుమారు రూ.500 దాటే అవకాశం ఉంది. ఇది ఫ్యామిలీ ప్లాన్ కాదు, కేవలం ఒక యూజర్కు మాత్రమే. ఒకవేళ ఎవరైనా అదనపు సిమ్ కార్డ్ కావాలనుకుంటే ఎక్స్ట్రా ఛార్జీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.