  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Airtel Postpaid Offer: ఎయిర్‌టెల్ బంపర్ ఆఫర్.. ఒక సిమ్ కొంటే 3 సిమ్‌లు ఫ్రీ! 240GB డేటా, నెట్‌ఫ్లిక్స్, AI కూడా ఉచితం..

Airtel Postpaid Offer: ఎయిర్‌టెల్ బంపర్ ఆఫర్.. ఒక సిమ్ కొంటే 3 సిమ్‌లు ఫ్రీ! 240GB డేటా, నెట్‌ఫ్లిక్స్, AI కూడా ఉచితం..
x
Highlights

ఎయిర్‌టెల్ తన కస్టమర్ల కోసం అదిరిపోయే పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. రూ.1199 మరియు రూ.1399 ప్లాన్‌లతో ఒక మెయిన్ సిమ్ కొంటే మరో మూడు సిమ్‌లు ఉచితంగా పొందవచ్చు. 240GB డేటా, నెట్‌ఫ్లిక్స్ మరియు AI టూల్స్ కూడా ఫ్రీ. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

ఎయిర్‌టెల్ తన ప్రీమియం పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్‌లను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చింది. కేవలం కాల్స్, డేటా మాత్రమే కాకుండా.. వినోదం మరియు ఉత్పాదకతను పెంచేలా Perplexity Pro AI వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లను కూడా ఈ ప్లాన్లలో చేర్చింది.

1. ఎయిర్‌టెల్ రూ. 1,199 ప్లాన్ వివరాలు

ఈ ప్లాన్ కుటుంబ సభ్యులకు లేదా మల్టిపుల్ డివైజ్‌లు వాడేవారికి చాలా లాభదాయకం.

సిమ్ కార్డులు: ఒక మెయిన్ సిమ్‌తో పాటు 3 ఉచిత యాడ్-ఆన్ సిమ్ కార్డులు లభిస్తాయి.

డేటా: మొత్తం 190GB హై-స్పీడ్ డేటా. దీనిని నలుగురు కలిసి షేర్ చేసుకోవచ్చు.

కాలింగ్: దేశవ్యాప్తంగా అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ మరియు ఉచిత SMS సౌకర్యం.

అదనపు ప్రయోజనాలు: 6 నెలల అమెజాన్ ప్రైమ్, ఒక ఏడాది జియో హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఉచితం. దీంతో పాటు పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో AI (Perplexity Pro AI) యాక్సెస్ లభిస్తుంది.

2. ఎయిర్‌టెల్ రూ. 1,399 ప్లాన్ వివరాలు

ఎక్కువ డేటా మరియు ప్రీమియం OTT సేవలు కోరుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ బెస్ట్ ఛాయిస్.

సిమ్ కార్డులు: ఇందులో కూడా ఒక మెయిన్ సిమ్ మరియు 3 ఉచిత యాడ్-ఆన్ సిమ్‌లు వస్తాయి.

డేటా: ఏకంగా 240GB షేర్డ్ హై-స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది.

కాలింగ్: అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్ మరియు ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్.

OTT & AI ప్రయోజనాలు: ఈ ప్లాన్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ బేసిక్ (Netflix Basic) సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఉచితంగా లభిస్తుంది. దీనితో పాటు 6 నెలల అమెజాన్ ప్రైమ్, ఏడాది పాటు జియో హాట్‌స్టార్ మరియు పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో AI యాక్సెస్ కూడా పొందవచ్చు.

ఈ ప్లాన్లు ఎందుకు ప్రత్యేకం?

  1. ఖర్చు తగ్గుతుంది: ఫ్యామిలీలోని నలుగురికి విడివిడిగా రీఛార్జ్ చేసే బదులు, ఒకే ప్లాన్‌తో అందరికీ కనెక్టివిటీ అందించవచ్చు. ఇది మొబైల్ ఖర్చులను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
  2. వినోదాల విందు: నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, హాట్‌స్టార్ వంటి అగ్రశ్రేణి OTT ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు అదనపు ఖర్చు లేకుండా లభిస్తాయి.
  3. AI ఫీచర్: సెర్చ్ ఇంజన్లలో విప్లవం సృష్టిస్తున్న Perplexity Pro AIని ఉచితంగా అందించడం ఈ ప్లాన్ల ప్రత్యేకత.
Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick