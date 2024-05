AC and Cooler: ఏసీ లేదా కూలర్.. అసలు ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది?

What is Best Choice Bw AC and Cooler: వేసవి కాలం పెరిగేకొద్దీ, ప్రజలు తమ ఇళ్లను చల్లగా ఉంచడానికి ఎయిర్ కూలర్ లేదా ఎయిర్ కండీషనర్‌ని కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ఈ రెండింటిలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవడంలో మనం గందరగోళానికి గురవుతాం. ఎయిర్ కూలర్ గాలిని చల్లబరచడానికి నీటిని ఉపయోగిస్తుంది. కూలర్ చల్లని గాలిని గదికి తిరిగి పంపుతుంది. ఎయిర్ కండీషనర్ కంటే కొనుగోలు చేయడం, అమలు చేయడం సాధారణంగా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. అయితే AC దుమ్ము, అలెర్జీ కారకాలు, కాలుష్య కారకాలను తొలగించడానికి గాలిని ఫిల్టర్ చేయగలదు.

AC, ఎయిర్ కూలర్ మధ్య తేడా ఏమిటి?

ఎయిర్ కండీషనర్ కంటే ఎయిర్ కూలర్ తక్కువ విద్యుత్ వినియోగిస్తుంది. ఇది గాలికి తేమను జోడిస్తుంది. పొడి వాతావరణం ఉన్న ప్రదేశాలకు ఇది ఉత్తమ ఎంపిక. స్వచ్ఛమైన గాలిని ప్రసరింపజేయడానికి ఎయిర్ కూలర్‌ను తెరిచిన తలుపులు, కిటికీలతో ఉపయోగించవచ్చు. అయితే, చల్లని నెలల్లో గదిని వేడి చేయడానికి ACని ఉపయోగించవచ్చు.

రెండింటి మధ్య తేడాను చూపడం ద్వారా మీరు ఎయిర్ కూలర్ లేదా ఎయిర్ కండీషనర్‌ని కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఇది గది పరిమాణం, వాతావరణం, మీ బడ్జెట్ వంటి అంశాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. మీకు చిన్న గది ఉంటే, ఎయిర్ కూలర్ మంచి ఎంపిక. అయితే, మీకు పెద్ద గది ఉంటే ఎయిర్ కండీషనర్ మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.



కొనుగోలు చేయడానికి ఉత్తమ ఎంపిక ఏది?

పెద్ద ప్రదేశాలను చల్లబరచడంలో ఎయిర్ కండీషనర్ కంటే ఎయిర్ కూలర్ తక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. నీటి ట్యాంక్‌ను శుభ్రపరచడం, రీఫిల్ చేయడం మొదలైన వాటికి తరచుగా నిర్వహణ అవసరం. అలెర్జీలు లేదా శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారికి తగినది కాదు. AC ప్రతికూలతల గురించి మాట్లాడితే, అది ఎయిర్ కూలర్ కంటే ఖరీదైనది. ఎయిర్ కూలర్ కంటే ఎక్కువ విద్యుత్ వినియోగిస్తుంది. ఫలితంగా అధిక విద్యుత్ బిల్లులు వస్తాయి.