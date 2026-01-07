  • Menu
AI replacing jobs :‘AI ఏజెంట్లు పని చేయగలిగినప్పుడు మనుషులను ఎందుకు నియమించుకోవాలి?’: SaaStr వ్యవస్థాపకుడు జాసన్ లెమ్కిన్ సంచలన నిర్ణయం

ఎక్కువ సామర్థ్యం, తక్కువ ఖర్చులు అనే కారణాలతో SaaStr వ్యవస్థాపకుడు జేసన్ లెమ్కిన్ మానవ విక్రయ సిబ్బందికి బదులుగా ఏఐ ఏజెంట్లను నియమించారు. ఏఐ ఆధారిత బృందాలే భవిష్యత్‌లో SaaS కార్యకలాపాలకు మార్గదర్శకమని ఆయన ఎందుకు భావిస్తున్నారో తెలుసుకోండి.

ప్రపంచవ్యాప్త సాఫ్ట్‌వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ (SaaS) రంగంలో ‘గాడ్‌ఫాదర్’గా గుర్తింపు పొందిన SaaStr వ్యవస్థాపకుడు జాసన్ లెమ్కిన్ ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు. తన కంపెనీలో ఇకపై విక్రయాల (Sales) విభాగం కోసం మనుషులను ఎన్నటికీ నియమించబోనని ఆయన ప్రకటించారు.

ఇద్దరు సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు అకస్మాత్తుగా కంపెనీని వీడటంతో లెమ్కిన్ తన నియామక ప్రణాళికను పునఃసమీక్షించుకున్నారు. సుమారు ₹1.35 కోట్ల ($150,000) వార్షిక వేతనంతో జూనియర్ సేల్స్ ప్రతినిధులను తీసుకోవడానికి బదులుగా, ఆయన AI ఏజెంట్లను ఉపయోగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

తన మార్కెటింగ్ మరియు సేల్స్ సిబ్బంది స్థానంలో పూర్తిగా AI-ఆధారిత వర్చువల్ ఏజెంట్లను ఆయన ప్రవేశపెట్టారు. ఈ AI ఏజెంట్లు సమస్యలను పరిష్కరించడం నుండి ప్రణాళికా రచన, పనితీరును ట్రాక్ చేయడం మరియు అంచనా వేయడం వరకు అన్ని పనులను చేయగలవని ఆయన నమ్ముతున్నారు.

ఈ కొత్త విధానంలో, కంపెనీ కేవలం 1.2 మంది మానవ కార్మికులతో నడుస్తోంది. వీరి పర్యవేక్షణలో దాదాపు 20 AI ఏజెంట్లు పనిచేస్తున్నాయి. గతంలో ఈ పనుల కోసం 10 మంది సేల్స్ డెవలప్‌మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ (SDRs) మరియు అకౌంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు (AEs) ఉండేవారు.

ఈ ‘AI-ఫస్ట్’ విధానం వల్ల పని సామర్థ్యం పెరగడమే కాకుండా, ఖర్చులు భారీగా తగ్గుతాయని లెమ్కిన్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, AI ఏజెంట్లు ఉత్పాదకతను పెంచినప్పటికీ, మనుషులకు ఉండే రిలేషన్ షిప్ బిల్డింగ్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు చర్చల సామర్థ్యం (Negotiating skills) వంటివి వాటికి ఉండవని పరిశ్రమ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

SaaS మరియు స్టార్టప్ రంగంలో పెరుగుతున్న ఈ ధోరణి భవిష్యత్తులో పని సంస్కృతిని ఎలా మారుస్తుందో వేచి చూడాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం SaaStr అధికారిక వెబ్‌సైట్ చూడవచ్చు.

