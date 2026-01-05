AI+ Pluse: రూ.5,999కే కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. 5000mAh బ్యాటరీ, 50MP AI కెమెరా..!
AI+ Pluse: ఈ సంవత్సరం ఫ్లిప్కార్ట్ మొట్టమొదటి బిగ్ సేవింగ్స్ సేల్ ప్రారంభమైంది. జనవరి 2 నుండి జనవరి 6 వరకు జరిగే ఈ సేల్ అనేక ప్రొడక్ట్స్ పై భారీ తగ్గింపులను అందిస్తుంది. ఈ సేల్ సమయంలో స్మార్ట్ఫోన్లను తక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేయొచ్చు. రూ.5,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. రియల్మీ మాజీ CEO మాధవ్ సేథ్ స్వదేశీ బ్రాండ్ నుండి ఇటీవల ప్రారంభించబడిన AI+ పల్స్ స్మార్ట్ఫోన్ను చాలా తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. రూ.7,999తో ప్రారంభమైన ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు రూ.2,000 తగ్గింది. దీన్ని రూ.5,999 ప్రారంభ ధరకు ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. మీరు ఫోన్లో క్యాష్బ్యాక్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను కూడా పొందవచ్చు. పాత ఫోన్ను మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా మీరు అదనంగా రూ.4,350 ఆదా చేసుకోవచ్చు.
భారతీయ బ్రాండ్ నుండి వచ్చిన ఈ ఫోన్ 4GB RAM + 64GB, 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వస్తుంది. ఈ ఫోన్లో 6.7-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను అందించింది. ఈ ఫోన్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 400 nits వరకు గరిష్ట బ్రైట్నెస్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది LCD డిస్ప్లే ప్యానెల్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఫోన్ డిస్ప్లే 2D గ్లాస్ ద్వారా ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ Uniscoc T615 ప్రాసెసర్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇది 6GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ తో వస్తుంది.
ఈ ఫోన్ Android 15 పై రన్ అవుతుంది. nxtQ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఈ సరసమైన ఫోన్ 4G/3G/2G కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. ఇంకా, ఇది 5000mAh బ్యాటరీ, 10W USB టైప్-C ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ సరసమైన ఫోన్లో కంపెనీ 3.5mm ఆడియో జాక్ను కూడా చేర్చింది. దీని వెనుక 50MP AI కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 5MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.