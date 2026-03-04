AI Pulse 2: బడ్జెట్లో బ్యాటరీ బాహుబలి.. ఏఐ ప్లస్ 2 లాంచ్..!
AI Pulse 2: ప్రతి నెలా ఖర్చుల మీద దృష్టి పెట్టే సామాన్యుడికి లేదా స్టూడెంట్కు ఒక మంచి మొబైల్ తక్కువ ధరలో దొరకడమే పెద్ద అచీవ్మెంట్. ఆ అచీవ్మెంట్ను సాకారం చేస్తూ మార్కెట్లోకి వచ్చింది AI Pulse 2. కేవలం ₹6000 లోపే ఈ ఫోన్ దొరుకుతుండటం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో ఇది ఒక పెను సంచలనం సృష్టిస్తుందని టెక్ ఎక్స్పర్ట్స్ భావిస్తున్నారు.
ఈ ఫోన్ ప్రధాన బలం దీని 6000mAh Battery. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల వరకు నిరంతరంగా వాడుకోవచ్చు. తరచూ ఫోన్ వాడే వారికి, ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఇది సూపర్ పవర్ హౌస్ లాంటిది. తక్కువ ధరలో ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఇవ్వడం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం. దీనివల్ల పవర్ బ్యాంక్ మోయాల్సిన అవసరం తప్పుతుంది.
ఫీచర్స్ పరంగా చూస్తే, ఇందులో ఉన్న AI Pulse టెక్నాలజీ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ను ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది. డిస్ప్లే కూడా పెద్దదిగా ఉండటంతో వీడియోలు చూడటానికి, ఆన్లైన్ క్లాసులు వినడానికి బాగుంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ , మన్నికైన బాడీతో ఇది రఫ్ అండ్ టఫ్ యూసేజ్కు కూడా సెట్ అవుతుంది. బడ్జెట్ ఫోన్ అంటే ఫీచర్లు ఉండవనే అపోహను ఈ మొబైల్ బ్రేక్ చేస్తోంది.
చివరిగా, ఒక సెకండరీ ఫోన్గా వాడుకోవాలన్నా లేదా పెద్దవారికి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలన్నా AI Pulse 2 బెస్ట్ ఛాయిస్. తక్కువ ధర, ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్, స్మార్ట్ ఫీచర్ల కలయికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మొబైల్స్ కోసం వెతికే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్యాకేజీ అని చెప్పవచ్చు. తక్కువలో ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ కావాలనుకునే వారు దీని గురించి తప్పకుండా ఆలోచించాల్సిందే.