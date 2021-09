Aadhar Update: ఆధార్ కార్డ్ లో ఇకపై అవి కనిపించవు.. ఎందుకో తెలుసా?

Aadhar Update: దేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన గుర్తింపు కార్డులలో ఒకటైన ఆధార్ కార్డ్ కాలక్రమేణా అనేక మార్పులకు గురైంది. ఇప్పుడు మీరు ఆధార్ కార్డును మార్చబోతున్నట్లయితే, తండ్రి లేదా భర్తతో సంబంధం గుర్తింపు కార్డులో కనిపించదు. ఆధార్ కార్డుపై సంబంధాలను ఇకపై గుర్తించలేము. ఇప్పుడు ఇది గుర్తింపు కోసం మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. ఆధార్ కార్డులో ఇప్పుడు తండ్రి లేదా భర్త పేరు ముందు 'కేర్ ఆఫ్' అని రాయడం జరుగుతుంది. సంబంధానికి బదులుగా కేర్ ఆఫ్.. కొన్ని రోజుల క్రితం, ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి చిరునామాను మార్చుకున్నాడు. అతని కుటుంబ ఆధార్ కార్డును నవీకరించాడు. ఇందులో, తండ్రితో సంబంధానికి బదులుగా, 'కేర్ ఆఫ్' అని రాసి ఉంది. అది పొరపాటు అని అతను భావించారు. అయితే, అతను ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్లి దాని గురించి చెప్పినప్పుడు, అది పొరపాటు కాదని, నిబంధనల్లో మార్పు అని అక్కడ అతనికి తెలిసింది. తండ్రి లేదా భర్తకు బదులుగా ఎవరినైనా 'కేర్ ఆఫ్' అని పేర్కొనే అవకాశం ఉంది ఆధార్ కార్డ్ అప్‌డేట్ కోసం CSC మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, దినేశ్ త్యాగి మాట్లాడుతూ, ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ కోసం తండ్రి, కొడుకు, కుమార్తెకు బదులుగా 'కేర్ ఆఫ్' అని రాస్తారని చెప్పారు. దరఖాస్తుదారు ఇందులో ఎవరి పేరును పేర్కొనలేరు. ఆధార్ కార్డుపై ఎలాంటి సంబంధం కనిపించదు. అలాగే దరఖాస్తుదారులు పేరు, చిరునామా ఇవ్వడం ద్వారా మాత్రమే ఆధార్ కార్డును అప్‌డేట్ చేయవచ్చు. ఆధార్ కార్డు ఎలాంటి కుటుంబ సంబంధాన్ని పరిష్కరించదని ఆయన అన్నారు. మార్పు అందుకే.. UIDAI సీనియర్ అధికారి ప్రకారం, 2018 లో, సుప్రీంకోర్టు ఆధార్ కార్డుపై ఒక మైలురాయి తీర్పును వెలువరించింది. దీనిలో ప్రజల వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ముఖ్యంగా చెప్పారు. ఆ నిర్ణయం ఆధారంగా, దరఖాస్తుదారుడి సంబంధం కార్డుపై స్పష్టం చేయడంలేదు. అయితే, ఈ మార్పులు ఎప్పుడు అమలు చేయబడ్డాయో UIDAI చెప్పలేదు.