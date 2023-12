One Plus Smartphone: One Plus తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ OnePlus 12ని ఈ వారంలో చైనాలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. జనవరిలో కంపెనీ ఈ డివైస్‌ని గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో విడుదల చేయవచ్చని అందరూ భావిస్తున్నారు. అదనంగా OnePlus కొన్ని రోజుల్లో చైనాలో OnePlus Ace 3ని కూడా విడుదల చేయనుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌ను అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లలో OnePlus 12Rగా లాంచ్ చేస్తారు. దీనికి సంబంధించిన విషయం IMDA, CQC వెబ్‌సైట్‌లలో కనిపించింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 100W వైర్డు ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.

దీనికి ముందున్న OnePlus 11R ఛార్జింగ్ వేగాన్ని కలిగి ఉంటుంది. OnePlus 12R గురించిన లీక్‌లు ఈ ఫోన్‌ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 చిప్‌తో వస్తుందని సూచిస్తున్నాయి. ఇది Qualcomm తాజా, అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్. దీనివల్ల ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మంచి పనితీరును కనబరుస్తుంది. OnePlus 12R 6.7-అంగుళాల BOE డిస్‌ప్లేతో వస్తుందని చెబుతున్నారు. డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, AMOLED ప్యానెల్‌ను ఉపయోగించారు. కెమెరా సిస్టమ్ పరంగా, ప్రైమరీ (50MP సోనీ IMX890), అల్ట్రావైడ్ (8MP) కెమెరాలను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. 2MP మాక్రో స్నాపర్, 32MP 2x టెలిఫోటో షూటర్ ద్వారా భర్తీ అవుతుంది.

పెద్ద బ్యాటరీ

OnePlus 12R పెద్ద 5,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని అందరూ భావిస్తున్నారు. ఇది OnePlus 11R లోపల ఉన్న 5,000mAh యూనిట్ కంటే 500mAh ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్‌ తొందరగా ఛార్జ్‌ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఎక్కువ సమయం ఛార్జింగ్‌ వస్తుంది. తరచుగా ఛార్జింగ్‌ సమస్యతో ఇబ్బందిపడే వ్యక్తులకు ఈ ఫోన్‌ బాగా ఉపయోగపడుతుంది.