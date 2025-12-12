TCL 55” 4K Smart QLED Google TV పై భారీ ఆఫర్ – అసలు రూ.1.09 లక్షలతో，ఇప్పుడు కేవలం ₹36,990..!
TCL సంస్థ 55 ఇంచుల 4K అల్ట్రా హెచ్డీ స్మార్ట్ QLED Google TV (మోడల్: 55T8C) పై భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది.
TCL సంస్థ 55 ఇంచుల 4K అల్ట్రా హెచ్డీ స్మార్ట్ QLED Google TV (మోడల్: 55T8C) పై భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ టీవీ అసలు ధర రూ.1,09,990, కానీ ఇప్పుడు అమెజాన్లో 66% తగ్గింపుతో కేవలం రూ.36,990కి లభిస్తోంది. అదనంగా, HDFC బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులు EMI చెల్లింపులపై ₹3,000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. వినియోగదారులకు 6 నెలల నో-కాస్ట్ EMI (₹6,165 నెలకు) సౌకర్యం కూడా ఉంది.
ఈ భారీ తగ్గింపు స్మార్ట్ టీవీని ప్రీమియం ఫీచర్స్, మెరుగైన పిక్చర్ క్వాలిటీ, అధునాతన గేమింగ్ మోడ్లతో ఆసక్తి చూపించే వినియోగదారులకు అత్యుత్తమ ఎంపికగా మార్చింది.
ప్రధాన ఫీచర్స్:
55 ఇంచుల 4K QLED ప్యానెల్ (3840 x 2160)
4K HDR Pro, HDR10, AiPQ ప్రాసెసర్, డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్
144 Hz మోషన్ క్లారిటీ ప్రో, 120 Hz MEMC, VRR 144 Hz, DLG 240 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ టెక్నాలజీలు – స్పోర్ట్స్, యాక్షన్ మూవీలు, గేమింగ్కు సాఫ్ట్ విజువల్స్
35 వాట్స్ డాల్బీ అటమ్స్ ఆడియో అవుట్పుట్ – హోమ్ థియేటర్ స్థాయి సౌండ్
గూగుల్ TV ప్లాట్ఫారమ్
సాంకేతిక విశేషాలు:
3 GB RAM, 32 GB స్టోరేజ్
64-bit క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్
గూగుల్ అసిస్టెంట్, స్క్రీన్ మిర్రరింగ్, వెబ్ బ్రౌజర్
ప్రీ-ఇన్స్టాల్ యాప్స్: ప్రైమ్ వీడియో, నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్, జీ5
288 Hz గేమ్ యాక్సిలరేటర్, Game Master ఫీచర్లు గేమింగ్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి
కనెక్టివిటీ: 4 HDMI పోర్టులు, 1 USB పోర్ట్, LAN, యాంటెన్నా ఇన్పుట్, డిజిటల్ ఆడియో అవుట్ సపోర్ట్
వారంటీ: టీవీకి 2 సంవత్సరాలు, రిమోట్కు 6 నెలలు
అమెజాన్ E-ఇన్వాయిస్ ద్వారా వారంటీ క్లెయిమ్ చేయవచ్చు
ఈ ఆఫర్ TCL 4K Smart QLED Google TV కొనుగోలు కోసం సరైన సమయం. ప్రీమియం ఫీచర్స్ మరియు అధునాతన ఫోటో, ఆడియో క్వాలిటీతో మీ హోమ్ థియేటర్ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.