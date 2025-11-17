  • Menu
Nothing Phone 3a Lite: 5000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా.. నథింగ్స్ బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్..!
Highlights

నథింగ్ త్వరలో తన బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనుంది. నవంబర్ 27న నథింగ్ ఫోన్ (3a) లైట్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది.

Nothing Phone 3a Lite: నథింగ్ త్వరలో తన బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనుంది. నవంబర్ 27న నథింగ్ ఫోన్ (3a) లైట్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ ఫోన్ (3a) సిరీస్‌లో తాజాది. కంపెనీ గతంలో ఈ ఫోన్‌ను గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో విడుదల చేసింది. నథింగ్ నుండి రాబోయే ఫోన్ యూరోపియన్ వేరియంట్‌కు సమానమైన స్పెసిఫికేషన్‌లను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

నవంబర్ 27న లాంచ్ అవుతున్న నథింగ్ ఫోన్ భారతదేశంలో తయారు చేయబడుతుంది. ఈ ఫోన్ వెనుక, ముందు భాగంలో కంపెనీ టెంపర్డ్ గ్లాస్‌ను అందిస్తుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ కూడా ఉంటుంది. ఈ కెమెరా సెటప్‌లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంటుంది, దానితో పాటు 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 2-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో కెమెరా ఉంటాయి. రాబోయే ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్‌లో గ్లిఫ్ లైట్ ఉంటుంది. అదనంగా, డ్యూయల్ 5G సిమ్‌లకు మద్దతు ఇచ్చే ఈ ఫోన్ 2TB విస్తరించదగిన నిల్వను అందిస్తుంది.

నథింగ్ నుండి వచ్చిన ఈ ఫోన్ 6.77-అంగుళాల FHD+ 120Hz సూపర్ AMOLED స్క్రీన్‌ను 3000 నిట్‌ల గరిష్ట ప్రకాశంతో కలిగి ఉంటుంది. కంపెనీ నథింగ్ ఫోన్ (3a) మాదిరిగానే డిస్‌ప్లేను అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. కంపెనీ గతంలో CMF ఫోన్ 2 ప్రోకు శక్తినిచ్చింది. ఈ ఫోన్ 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతుతో 5000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్‌ను కేవలం 20 నిమిషాల్లో 50శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు.

నథింగ్ ఫోన్ (3a) లైట్ 8GB RAM, 8GB వరకు వర్చువల్ RAMకి మద్దతు ఇస్తుందని నివేదించబడింది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా నథింగ్ ఓఎస్ 3.5 పై రన్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ కోసం 2026 ప్రారంభంలో ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా నథింగ్ ఓఎస్ 4.0 అప్‌డేట్‌ను విడుదల చేస్తామని కంపెనీ తెలిపింది. దీనితో పాటు, ఈ నథింగ్ ఫోన్ మూడు ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్‌లు, 6 సంవత్సరాల వరకు భద్రతా అప్‌డేట్‌లను పొందుతుంది.

