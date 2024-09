Most Runs In 2024: రోహిత్, కోహ్లీ, గిల్ కానేకాదు.. ఈ ఏడాది అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారతీయుడు ఎవరంటే?

Most Runs For India In International Matches 2024: చెన్నై టెస్టులో బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో యశస్వి జైస్వాల్ 56 పరుగులు చేశాడు. కాగా, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 10 పరుగులు చేసి అవుటయ్యాడు. అయితే, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు భారత్ తరపున అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్‌మెన్ ఎవరో తెలుసా? నిజానికి ఈ లిస్ట్‌లో యశస్వి జైస్వాల్ పేరు టాప్‌లో ఉంది. ఈ ఏడాది యశస్వి జైస్వాల్ బ్యాట్ ఫైరింగ్ అవుతోంది. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు భారత్ తరపున 21 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడిన యశస్వి జైస్వాల్ 1099 పరుగులు చేశాడు.

అదే సమయంలో, ఈ జాబితాలో యశస్వి జైస్వాల్ తర్వాత, భారత టెస్ట్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ రెండవ స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇప్పటి వరకు రోహిత్ శర్మ 27 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 1001 పరుగులు చేశాడు. యశస్వి జైస్వాల్, రోహిత్ శర్మ తర్వాత శుభ్‌మన్ గిల్ మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు భారత్ తరపున 24 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడిన శుభ్‌మన్ గిల్ 940 పరుగులు చేశాడు. నిజానికి ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన టెస్టు సిరీస్‌లో యశస్వి జైస్వాల్ చాలా పరుగులు చేశాడు. ఈ సిరీస్‌లో యశస్వి జైస్వాల్ రికార్డు స్థాయిలో 712 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో డబుల్ సెంచరీ మార్క్ రెండుసార్లు చేశాడు.



యశస్వి జైస్వాల్ 10 టెస్టు మ్యాచ్‌లు కాకుండా 23 టీ20 మ్యాచ్‌ల్లో భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. టెస్టు ఫార్మాట్‌లో యశస్వి జైస్వాల్ 64.35 సగటుతో 1094 పరుగులు చేశాడు. కాగా, టీ20 ఫార్మాట్‌లో యశస్వి జైస్వాల్ 164.32 స్ట్రైక్ రేట్, 36.15 సగటుతో 723 పరుగులు చేశాడు.

అయితే, ఈ ఏడాది భారత్ తరఫున అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్‌మెన్‌ల జాబితాలో యశస్వి జైస్వాల్ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ కేవలం 98 పరుగుల వెనుకంజలో ఉన్నాడు. అందువల్ల కాన్పూర్ టెస్టులో యశస్వి జైస్వాల్‌ను వెనక్కి నెట్టి రోహిత్ శర్మకు అవకాశం దక్కనుంది. అదే సమయంలో, కాన్పూర్ టెస్టులో రోహిత్ శర్మను శుభ్‌మన్ గిల్ వదిలివేయవచ్చు. వాస్తవానికి రోహిత్ శర్మ కంటే శుభ్‌మన్ గిల్ కేవలం 61 పరుగులు వెనుకబడి ఉన్నాడు.