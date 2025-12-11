Yashasvi Jaiswal : వైభవ్ సూర్యవంశీతో ఆడడం అంటే అదో అద్భుతం..మరో యంగ్ క్రికెటర్ స్పందన
Yashasvi Jaiswal : భారత క్రికెట్లో కొత్త తరం ఆటగాళ్ల జోరు పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆటతీరు, సీనియర్ ఆటగాళ్లను సైతం ఆకట్టుకుంటోంది. వైభవ్ ఆటను చాలా దగ్గరగా చూసిన వారిలో టీమిండియా ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే, వీరిద్దరూ ఐపీఎల్ లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫ్రాంచైజీకి ఆడారు, కలిసి ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యాన్ని కూడా అందించారు. అందుకే యశస్వి వైభవ్ గురించి మాట్లాడారంటే.. అందులో ప్రత్యేక విషయం ఉంటుందనే చెప్పాలి. ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న యశస్వి జైస్వాల్, భారత క్రికెట్లోని ఈ యంగ్ టాలెంట్పై తన అభిప్రాయాన్ని ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా వెల్లడించారు.
యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లో మొదటిసారి కలిసి ఆడారు. ఇప్పుడు ఐపీఎల్ 2026లో కూడా వీరిద్దరూ రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఓపెనింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. గత సీజన్లో యశస్వి, వైభవ్ ఆటను మొదటిసారి దగ్గరగా చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. వైభవ్ గురించి తాను విన్న విషయాలన్నీ నిజమని, అతడు అనుకున్నంత మంచి ఆటగాడని యశస్వి గుర్తించారు. అందుకే ఒక టీవీ ఛానల్ కార్యక్రమంలో వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి యశస్వి జైస్వాల్ను ప్రశ్నించగా, ఆయన వైభవ్ ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రశంసించడమే కాక, తన శుభాకాంక్షలు కూడా తెలిపారు.
కార్యక్రమంలో యశస్వి జైస్వాల్ మాట్లాడుతూ.. "వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆడే తీరును చూస్తే, అతనెంత మంచి ఆటగాడో తెలుస్తుంది" అని అన్నారు. ఆయన వైభవ్తో మాట్లాడినప్పుడల్లా, తన అనుభవాన్ని వీలైనంత వరకు అతనితో పంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తానని తెలిపారు. వైభవ్ సూర్యవంశీతో కలిసి ఆడటం తనకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుందని యశస్వి చెప్పారు. వైభవ్ భవిష్యత్తులో కూడా బాగా ఆడాలని కోరుకుంటూ, తన శుభాకాంక్షలు ఎప్పుడూ ఉంటాయని యశస్వి తెలిపారు. యశస్వి, వైభవ్కు ఒక మెంటార్లాగా సహాయం చేస్తూ ఉండటం భారత క్రికెట్కు శుభపరిణామం.
కార్యక్రమంలో యశస్విని ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న అడిగారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్ 2025లో చేసిన 35 బంతుల్లో సెంచరీ గురించి. ఆ సమయంలో నాన్-స్ట్రైకర్ ఎండ్లో యశస్వి జైస్వాల్ ఉండటమే దీనికి కారణం. ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ యశస్వి.. "ఆ సమయంలో వైభవ్కు అంతా మంచే జరుగుతోంది. అతను ఆడుతున్న తీరు, బ్యాటింగ్ చేస్తున్న విధానం అన్నీ అభినందనీయమే" అని అన్నారు. ఆ సెంచరీ చేస్తున్నప్పుడు తాను వైభవ్తో కేవలం తన ఇన్నింగ్స్ను పూర్తిగా ఆస్వాదించు అని మాత్రమే చెప్పానని యశస్వి గుర్తు చేసుకున్నారు.