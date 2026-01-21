WPL 2026: Lizelle స్టార్ బ్యాటర్ లిజెలీ లీకి షాక్.. గెలిచిన ఆనందంలో ఉండగానే భారీ జరిమానా!
ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అంపైర్ నిర్ణయంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ప్లేయర్ లిజెలీ లీకి జరిమానా. డీమెరిట్ పాయింట్తో పాటు మ్యాచు ఫీజులో కోత.
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL)లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఓపెనర్ లిజెలీ లీ (Lizelle Lee) కి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో అంపైర్ నిర్ణయంపై అసహనం వ్యక్తం చేసినందుకు ఆమెపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకున్నారు.
అసలేం జరిగింది?
మంగళవారం ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఢిల్లీ బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా 11వ ఓవర్లో ఈ ఘటన జరిగింది.
అవుట్ వివాదం: అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న లిజెలీ లీ 46 పరుగుల వద్ద స్టంప్ అవుట్ అయింది. థర్డ్ అంపైర్ రివ్యూలో ఆమె బ్యాట్ క్రీజ్ నుంచి స్వల్పంగా గాలిలోకి లేవడంతో అవుట్గా ప్రకటించారు.
కోపం అదుపు తప్పి..: సీజన్లో మూడో హాఫ్ సెంచరీకి కేవలం 4 పరుగుల దూరంలో అవుట్ కావడంతో లీ తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనైంది. మైదానం వీడుతున్న సమయంలో అసహనంతో బౌండరీ లైన్ దగ్గర ఉన్న కుషన్లను బ్యాట్తో కొడుతూ డగౌట్లోకి వెళ్లింది.
తీసుకున్న చర్యలు ఇవే..
లిజెలీ లీ ప్రవర్తన 'కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్' (Code of Conduct) ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందని నిర్ధారించిన అధికారులు ఆమెపై కింది చర్యలు తీసుకున్నారు:
- మ్యాచు ఫీజులో 10 శాతం కోత: జరిమానా రూపంలో ఆమె ఫీజులో కోత విధించారు.
- డీమెరిట్ పాయింట్: ఆమె ఖాతాలో ఒక డీమెరిట్ పాయింట్ను చేర్చారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి తప్పులే పునరావృతమైతే మ్యాచ్ నిషేధం పడే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో ఢిల్లీ!
లిజెలీ లీ వ్యక్తిగత తప్పిదం పక్కన పెడితే, జట్టుగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది.
ముంబై నిర్దేశించిన 155 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఢిల్లీ 19 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది.
కెప్టెన్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (51 నాటౌట్) మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో జట్టును గెలిపించింది. ఈ గెలుపుతో ఢిల్లీ ప్లే ఆఫ్స్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది.