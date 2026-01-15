WPL 2026 : డబ్ల్యూపీఎల్లో పైసా వసూల్ మ్యాచ్..ఆఖరి బంతికి ఢిల్లీ థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ
WPL 2026: మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఎట్టకేలకు బోణి కొట్టింది. యూపీ వారియర్స్తో జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి, ఈ సీజన్లో తన పాయింట్ల ఖాతాను తెరిచింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన యూపీ వారియర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 154 పరుగులు చేయగా, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆ లక్ష్యాన్ని ఇన్నింగ్స్ ఆఖరి బంతికి చేరుకుంది. ఢిల్లీ బ్యాటర్లు లిజెల్ లీ, షెఫాలీ వర్మ అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చినా, చివరి ఓవర్లలో యూపీ బౌలర్లు కట్టడి చేయడంతో మ్యాచ్ టై అవుతుందా అన్నంత ఉత్కంఠ నెలకొంది.
155 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఢిల్లీకి ఓపెనర్లు షెఫాలీ వర్మ, లిజెల్ లీ అదిరిపోయే శుభారంభాన్ని ఇచ్చారు. వీరిద్దరూ కలిసి మొదటి వికెట్కు 94 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. లిజెల్ లీ 67 పరుగులతో చెలరేగిపోగా, షెఫాలీ వర్మ 36 పరుగులు చేసి జట్టును పటిష్ట స్థితిలో నిలిపింది. వీరిద్దరి ధాటికి ఢిల్లీ సులభంగా గెలుస్తుందని అందరూ భావించారు. కానీ యూపీ బౌలర్లు మధ్యలో పుంజుకోవడంతో మ్యాచ్ చివరి బంతి వరకు వెళ్ళింది.
చివరి రెండు ఓవర్లలో ఢిల్లీ గెలవడానికి 13 పరుగులు కావాలి, చేతిలో 8 వికెట్లు ఉన్నాయి. 19వ ఓవర్లో దీప్తి శర్మ కేవలం 7 పరుగులు ఇచ్చి జెమీమా రోడ్రిగ్స్ వికెట్ తీయడంతో ఉత్కంఠ మొదలైంది. ఆఖరి ఓవర్లో 6 పరుగులు అవసరమైన దశలో మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్ దిశగా సాగింది. చివరి 2 బంతుల్లో 2 పరుగులు కావాల్సిన సమయంలో మారిజన్ కాప్ పై ఎల్బీడబ్ల్యూ అప్పీల్ చేయడం, యూపీ రివ్యూ కోల్పోవడం మ్యాచ్ వేడిని పెంచింది. అయితే క్రీజులో పాతుకుపోయిన లారా వోల్వార్డ్ చివరి బంతికి ఫోర్ కొట్టి ఢిల్లీకి చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించింది.
ఢిల్లీ విజయంలో యువ సంచలనం షెఫాలీ వర్మ కీలక పాత్ర పోషించింది. బ్యాటింగ్లో 32 బంతుల్లో 36 పరుగులు చేయడమే కాకుండా, బౌలింగ్లోనూ మాయ చేసింది. తన 4 ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 16 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 2 కీలక వికెట్లు పడగొట్టింది. బంతితోనూ, బ్యాటుతోనూ మెరిసిన షెఫాలీ ఈ విజయంలో హీరోగా నిలిచింది. ఈ గెలుపుతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ క్యాంప్లో ఉత్సాహం నెలకొనగా, హ్యాట్రిక్ ఓటములతో యూపీ వారియర్స్ పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.