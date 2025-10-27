World Cup 2025: వర్షంతో భారత్-బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ రద్దు.. సెమీస్లో భారత్-ఆసీస్ ఫైట్ పక్కా
2025 మహిళల ప్రపంచకప్ లో 28వ, చివరి లీగ్ మ్యాచ్ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య జరగాల్సి ఉంది.
World Cup 2025: 2025 మహిళల ప్రపంచకప్ లో 28వ, చివరి లీగ్ మ్యాచ్ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య జరగాల్సి ఉంది. కానీ ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ను మధ్యలోనే రద్దు చేశారు. వర్షం వల్ల ఈ మ్యాచ్ను మొదట తలా 27 ఓవర్లకు తగ్గించారు. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లాదేశ్ జట్టు 9 వికెట్లు కోల్పోయి 119 పరుగులు చేసింది. ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి బరిలోకి దిగిన భారత జట్టు మొదటి 9 ఓవర్లలో ఎటువంటి వికెట్ నష్టపోకుండా 57 పరుగులు చేసింది. అయితే, ఈ సమయంలో మళ్లీ వర్షం కురవడం ప్రారంభించడంతో మ్యాచ్ను మధ్యలోనే ఆపాల్సి వచ్చింది. వర్షం తీవ్రం కావడంతో మ్యాచ్ను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పుడు అక్టోబర్ 30న జరగనున్న సెమీఫైనల్లో భారత్, ఆస్ట్రేలియాను ఎదుర్కోనుంది.
పైన చెప్పినట్లుగా, వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ను ఆలస్యంగా ప్రారంభించాల్సి వచ్చింది. దీనివల్ల టాస్ కూడా ఆలస్యమైంది. మొదట, ఓవర్లను తగ్గించి, ప్రతి ఇన్నింగ్స్కు 43 ఓవర్లకు మ్యాచ్ పరిమితం చేశారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ వర్షం వచ్చి మ్యాచ్ను దాదాపు ఒక గంట పాటు నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత అంపైర్లు ప్రతి ఇన్నింగ్స్కు 27 ఓవర్లను కేటాయించారు.
ఈ మ్యాచ్లో భారత కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ టాస్ గెలిచి మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లాదేశ్ 27 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 119 పరుగులు చేసింది. జట్టు తరఫున షర్మిన్ అఖ్తర్ అత్యధికంగా 36 పరుగులు చేసింది. భారత్ తరఫున రాధా యాదవ్ మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా, శ్రీ చరణి రెండు వికెట్లు తీసింది. రేణుకా సింగ్, దీప్తి శర్మ, అమన్జోత్ కౌర్ అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేసి తలా ఒక వికెట్ సాధించారు.
గెలవడానికి 126 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి బరిలోకి దిగిన భారత్ మంచి ఆరంభాన్ని పొందింది. ఈ మ్యాచ్లో జట్టు ఓపెనర్లు మారారు. ఎందుకంటే ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ ప్రతీక రావెల్ తీవ్రంగా గాయపడింది. దీంతో ఆమె స్థానంలో అమన్జోత్ కౌర్, స్మృతి మంధానాతో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించింది. వర్షం వచ్చినప్పుడు, టీమ్ ఇండియా వికెట్ నష్టపోకుండా 57 పరుగులు చేసింది. స్మృతి మంధాన 34 పరుగులు చేయగా, అమన్జోత్ కౌర్ 15 పరుగులు చేసింది.