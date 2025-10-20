  • Menu
Womens World Cup
Women's World Cup : స్మృతి మంధానా, హర్మన్‌ప్రీత్, దీప్తి శర్మ పోరాటం వృథా.. అయినా ప్రపంచ కప్ ఆశలు సజీవం

Highlights

Women's World Cup : సౌతాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఇప్పుడు ఇంగ్లండ్... వరుసగా మూడు ఓటముల తర్వాత టీమిండియా మహిళల ప్రపంచ కప్ గెలుచుకునే ప్రయాణం ప్రమాదంలో పడినట్లు కనిపిస్తోంది.

Women's World Cup : సౌతాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఇప్పుడు ఇంగ్లండ్... వరుసగా మూడు ఓటముల తర్వాత టీమిండియా మహిళల ప్రపంచ కప్ గెలుచుకునే ప్రయాణం ప్రమాదంలో పడినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇండోర్‌లో ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత జట్టు కేవలం 4 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. ఒకానొక దశలో టీమిండియా ఈ మ్యాచ్‌ను సులువుగా గెలుస్తుందని అనిపించినా, కొన్ని పేలవమైన షాట్లు జట్టు పరిస్థితిని మార్చేశాయి. ఫలితంగా హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ జట్టు చేతి నుండి ఈ మ్యాచ్ జారిపోయింది.

ఇంగ్లండ్ చేతిలో ఓడిపోయినప్పటికీ, టీమిండియా సెమీఫైనల్‌కు చేరుకోగలదు, కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి డూ ఆర్ డై అన్నట్లు మారింది. భారత్ ఐదు మ్యాచ్‌లలో నాలుగు పాయింట్లతో ఇప్పటికీ నాలుగో స్థానంలో ఉంది. న్యూజిలాండ్ కూడా నాలుగు పాయింట్లతోనే ఉంది, కానీ దాని నెట్ రన్ రేట్ భారత్ కంటే తక్కువ. సెమీఫైనల్‌కు చేరుకోవడానికి ఇప్పుడు టీమిండియాకు అత్యంత సులభమైన మార్గం వరుసగా రెండు విజయాలు సాధించడం. భారత జట్టు తదుపరి రెండు మ్యాచ్‌లను న్యూజిలాండ్ మరియు బంగ్లాదేశ్‌లతో ఆడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లలో విజయం సాధిస్తే, టీమిండియా సెమీఫైనల్‌కు చేరుకుంటుంది.

కానీ ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, భారత్ మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌లలో ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోతే ఏం జరుగుతుంది? భారత్ తదుపరి రెండు మ్యాచ్‌లలో ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోతే, దాని అర్హత అప్పుడు న్యూజిలాండ్ ఓటములపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, భారత్ తన మిగిలిన ఒక మ్యాచ్‌ను పెద్ద మార్జిన్‌తో గెలవాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం మీద, టీమిండియాకు ఇప్పటికీ సెమీఫైనల్‌కు చేరుకునే అవకాశం ఉంది.

ఇండోర్‌లోని హోల్కర్ స్టేడియంలో ఇంగ్లండ్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 50 ఓవర్లలో 288 పరుగులు చేసింది. హెదర్ నైట్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి కేవలం 91 బంతుల్లో 109 పరుగులు చేసింది. వికెట్ కీపర్ అమీ జోన్స్ కూడా 56 పరుగులు చేసింది. భారత్ తరఫున దీప్తి శర్మ 4 వికెట్లు, శ్రీ చరణి 2 వికెట్లు తీశారు. జవాబుగా భారత్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన చేసింది. స్మృతి మంధానా 88 పరుగులు చేయగా, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ 70, దీప్తి శర్మ 50 పరుగుల ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారు. కానీ ఈ జట్టు నాలుగు పరుగుల తేడాతో మ్యాచ్‌ను కోల్పోయింది.

