Women's World Cup Final : మహిళా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్.. చరిత్ర సృష్టించేందుకు హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సేన సిద్ధం..ఈసారి కప్పు మనదేనా?
Women's World Cup Final : భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు సుదీర్ఘ కాలంగా కంటున్న కల నెరవేరే రోజు రానే వచ్చింది.
Women's World Cup Final: భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు సుదీర్ఘ కాలంగా కంటున్న కల నెరవేరే రోజు రానే వచ్చింది. గత 52 సంవత్సరాలుగా భారతీయులు ఎదురుచూస్తున్న ఐసీసీ మహిళా ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని గెలిచేందుకు కేవలం 100 ఓవర్ల దూరం మాత్రమే ఉంది. నవంబర్ 2, ఆదివారం నాడు హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు, తొలిసారి ఫైనల్ ఆడుతున్న సౌతాఫ్రికా జట్టుతో టైటిల్ పోరులో తలపడనుంది. ఈ చారిత్రక మ్యాచ్కు నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం చేతికి అందివచ్చిన ట్రోఫీని గెలిచేందుకు భారత అమ్మాయిలు సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ అంచనాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఐసీసీ మహిళా ప్రపంచ కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్ కోసం భారతీయ అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. నవంబర్ 2, ఆదివారం నాడు నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం మరో చరిత్రకు సాక్షి కానుంది. ఈ స్టేడియం గతంలో ఐపీఎల్, మొట్టమొదటి ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఫైనల్స్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. మార్చి 2023లో ఇదే మైదానంలో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ తొలి డబ్ల్యూపీఎల్ ట్రోఫీని గెలిచారు. ఇప్పుడు అదే స్టేడియంలో జాతీయ జట్టు తరపున ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని అందుకునే లక్ష్యంతో ఆమె బరిలోకి దిగుతున్నారు.
ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఇరు జట్లకు అత్యంత కీలకం. ఇద్దరూ మొదటిసారి ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని ముద్దాడాలని పట్టుదలగా ఉన్నారు. భారత జట్టు ఇదివరకే 2005, 2017 ఫైనల్స్లో ఓటమి పాలు అయ్యింది. మూడవ ప్రయత్నంలో ఆ నిరాశను తొలగించుకోవాలని చూస్తోంది. సౌతాఫ్రికా జట్టు సీనియర్ క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు ఒక్క ఐసీసీ టైటిల్ కూడా గెలవలేదు. తొలిసారి ఫైనల్కు చేరిన ఆ జట్టు ఆ నిరీక్షణను ముగించాలని పట్టుదలతో ఉంది.
ఫైనల్కు చేరుకోవడానికి ఇరు జట్ల ప్రయాణం కూడా ఒడుదొడుకులతో కూడి ఉంది. లీగ్ దశలో ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఇద్దరూ ఓటమి పాలయ్యారు. ఇద్దరూ తమ సెమీఫైనల్స్లో ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియాపై విజయం సాధించారు. అయితే లీగ్ దశలో భారత్కు సౌతాఫ్రికాపై చెత్త రికార్డు ఉంది. లీగ్ దశలో సౌతాఫ్రికా చేతిలో భారత్ ఓటమి పాలైంది. గత 20 ఏళ్లలో ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లలో సౌతాఫ్రికాను భారత్ ఓడించలేకపోయింది. చివరిసారిగా 2005లో మాత్రమే భారత్ విజయం సాధించింది. ఆ మ్యాచ్లో 80 పరుగులకే 5 వికెట్లు తీసినప్పటికీ, భారత్ 251 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కాపాడుకోలేకపోయింది.
అయితే, సెమీఫైనల్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆస్ట్రేలియాపై 339 పరుగుల రికార్డు ఛేజింగ్ తో విజయం సాధించడం భారత జట్టుకు అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది. ఇప్పటికే అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న స్మృతి మంధాన (389 పరుగులు) తో పాటు, సెమీస్లో ఫామ్లోకి వచ్చిన హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, జెమిమా రోడ్రిగ్జ్ కూడా బ్యాటింగ్లో కీలకం కానున్నారు.
బౌలింగ్లో దీప్తి శర్మ, రేణుకా సింగ్, శ్రీ చరణి సౌతాఫ్రికా బ్యాటింగ్కు గట్టి సవాల్ విసరగలరు. టోర్నమెంట్లో అత్యధికంగా 470 పరుగులు చేసిన కెప్టెన్ లారా వుల్వార్ట్ భారత్కు అతిపెద్ద ముప్పు. ఆమె ఫామ్ను నిలువరించడం టీమ్ ఇండియాకు అతిపెద్ద సవాలు. వీరితో పాటు, సెమీస్లో 42 పరుగులు, 5 వికెట్లు తీసిన స్టార్ ఆల్రౌండర్ మారిజన్ కాప్ కూడా కీలకం. నవంబర్ 2వ తేదీ భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఇప్పటికే ఒక చారిత్రక ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంది.
14 సంవత్సరాల క్రితం, 2011 ఏప్రిల్ 2వ తేదీన ఎంఎస్ ధోని నాయకత్వంలో టీమ్ ఇండియా ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ప్రపంచ కప్ గెలిచి 28 ఏళ్ల నిరీక్షణను ముగించింది. ఇప్పుడు అదే ముంబై సమీపంలో నవంబర్ 2వ తేదీన హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, ఆమె జట్టు ఈ ఘనతను సాధిస్తే, దేశవ్యాప్తంగా భారీ సంబరాలు జరుపుకోవడం ఖాయం.