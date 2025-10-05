IND vs PAK : మళ్లీ షేక్ హ్యాండ్ వద్దట.. ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ లోనూ ఇండియా పాక్ గొడవ
ఆసియా కప్లో భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ల సిరీస్ ముగిసిన వెంటనే, మరోసారి భారత్, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మైదానంలో తలపడబోతున్నాయి.
IND vs PAK : ఆసియా కప్లో భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ల సిరీస్ ముగిసిన వెంటనే, మరోసారి భారత్, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మైదానంలో తలపడబోతున్నాయి. ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ ముగిసిన సరిగ్గా 7 రోజుల తర్వాత, అక్టోబర్ 5, ఆదివారం నాడు ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025 లీగ్ రౌండ్లో భారత్, పాకిస్తాన్ తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ ఫలితం ఏమవుతుందో ఆట పూర్తయ్యాకే తెలుస్తుంది.. కానీ గత రికార్డులను పరిశీలిస్తే టీమిండియానే గెలుస్తుందని గట్టిగా చెప్పొచ్చు. అయితే, మ్యాచ్ ఫలితంతో పాటు, ఆసియా కప్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తత మహిళల ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ వరకు కొనసాగుతుందా లేదా అనే దానిపై దృష్టి ఉంటుంది.
ఈ మ్యాచ్ ఆదివారం శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య జరగనుంది. వాస్తవానికి ఈ టోర్నమెంట్ అసలు ఆతిథ్యం భారతదేశమే అయినా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 సమయంలో భారత జట్టు పాకిస్తాన్కు వెళ్లడానికి నిరాకరించడంతో, పాకిస్తాన్ కూడా భారతదేశానికి రావడానికి నిరాకరించింది. అందుకే పాకిస్తాన్ మహిళల జట్టు కూడా ఈ టోర్నమెంట్లోని తమ మ్యాచ్లను శ్రీలంకలోనే ఆడుతోంది. ఈ మ్యాచ్పై రెండు దేశాల మధ్య ప్రస్తుత ఉద్రిక్తత, పురుషుల ఆసియా కప్ వివాదాల ప్రభావం ఉండటం ఖాయం. ఆసియా కప్లో జరిగినట్లుగానే పాకిస్తాన్ జట్టుతో హ్యాండ్ షేక్ చేయవద్దని బీసీసీఐ భారత జట్టుకు ఇప్పటికే ఆదేశాలు ఇచ్చిందని వార్తలు వచ్చాయి.
ఆసియా కప్లోని హ్యాండ్షేక్ వివాదం తర్వాత, ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి ఉంటుందని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకున్నారు. అయితే, ఈ మ్యాచ్లో భారత్, పాకిస్తాన్ ఆటగాళ్ల చేతులు కలవకపోవడమే కాకుండా, రెండు జట్ల ప్రదర్శన స్థాయి కూడా ఒకదానితో ఒకటి సరిపోలకపోవచ్చు. భారత జట్టు ఇప్పటికే చాలా బలంగా ఉంది. ఈ ప్రపంచ కప్లో టైటిల్ ఫేవరెట్గా కూడా ఉంది. అలాగే, కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ జట్టు తమ మొదటి మ్యాచ్లోనే శ్రీలంకను ఈజీగా ఓడించింది. మరోవైపు, పాకిస్తాన్ జట్టు క్వాలిఫైయింగ్ టోర్నమెంట్లో చాలా కష్టాల తర్వాత గెలిచి ఈ టోర్నమెంట్కు చేరుకుంది. ఆ తర్వాత, వారి ప్రారంభం కూడా సరిగా లేదు. మొదటి మ్యాచ్లోనే బంగ్లాదేశ్ చేతిలో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది.
భారత జట్టు ముందు సనా ఫాతిమా నేతృత్వంలోని పాకిస్తాన్ జట్టు నిలబడగలదా అని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటున్నారు. గణాంకాలు కూడా ఇదే నిజమని చెబుతున్నాయి. పురుషుల ప్రపంచ కప్లో భారత్ పాకిస్తాన్ను అన్ని 8 మ్యాచ్లలో ఓడించగా, మహిళల ప్రపంచ కప్లో కూడా పరిస్థితి వన్ సైడ్ ఉంది. భారత మహిళల జట్టు వన్డే ప్రపంచ కప్లో పాకిస్తాన్ను ఆడిన అన్ని 4 మ్యాచ్లలో ఓడించింది. ప్రపంచ కప్ మాత్రమే కాదు, భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య ఇప్పటివరకు మొత్తం 11 వన్డే మ్యాచ్లు జరిగాయి. ఈ అన్ని మ్యాచ్లలో భారత మహిళల జట్టు విజయం సాధించింది. 2022 ప్రపంచ కప్లో భారత జట్టు పాకిస్తాన్ను 107 పరుగుల భారీ తేడాతో చిత్తు చేసింది.
అయితే, ఇంత అద్భుతమైన రికార్డు ఉన్నప్పటికీ, టీమిండియా బ్యాటింగ్ యూనిట్కు ఈ మ్యాచ్లో తమను తాము నిరూపించుకోవాల్సిన సవాలు ఉంది. శ్రీలంకతో జరిగిన గత మ్యాచ్లో టీమిండియా బ్యాటింగ్ పూర్తి స్థాయిలో రాణించలేదు. ముఖ్యంగా కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (21), వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన (8) తీవ్రంగా నిరాశపరిచారు, జెమిమా రోడ్రిగ్స్ అయితే ఖాతా కూడా తెరవలేకపోయింది. మంధాన విషయానికొస్తే, పాకిస్తాన్పై ఆమె రికార్డు అంత బాగా లేదు. ఈ జట్టుపై 2 వన్డే మ్యాచ్లలో ఆమె కేవలం 54 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. కాబట్టి, ఈసారి మెరుగైన ప్రదర్శన ఇవ్వాలని ఈ స్టార్ ఓపెనర్ ఆశిస్తోంది.
అయితే ఈ మ్యాచ్పై వర్షం ప్రభావం ఉండవచ్చు. కొలంబోలో శనివారం రోజంతా వర్షం కురిసింది, దీని కారణంగా శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా మధ్య మ్యాచ్ రద్దయింది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ కూడా జరగలేదు. రెండు జట్లు 1-1 పాయింట్తో సంతృప్తి చెందాల్సి వచ్చింది. ఆదివారం ఉదయం కూడా వర్షం పడే అవకాశం ఉంది, ఇది మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు కొనసాగవచ్చు. అయితే, పగటిపూట 3 గంటల తర్వాత వర్ష సూచన లేదు, కానీ పరిస్థితి త్వరగా మారవచ్చు. ఈ మ్యాచ్ కూడా మధ్యలో వర్షం కారణంగా ప్రభావితం కావచ్చు.