Sanju Samson : ఆసియా కప్ ప్రాక్టీస్లో సంజు సామ్సన్కు షాక్
భారత్, యూఏఈ మధ్య ఆసియా కప్ 2025 మ్యాచ్ ప్రారంభమయ్యే వరకు సంజు సామ్సన్కు భారత జట్టు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు లభిస్తుందా లేదా అనే ప్రశ్న కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఈ టోర్నమెంట్ జట్టును ప్రకటించినప్పటి నుంచి, శుభమన్ గిల్ ను వైస్ కెప్టెన్గా సెలక్ట్ చేయడంపై ఈ చర్చ మొదలైంది.
Sanju Samson : భారత్, యూఏఈ మధ్య ఆసియా కప్ 2025 మ్యాచ్ ప్రారంభమయ్యే వరకు సంజు సామ్సన్కు భారత జట్టు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు లభిస్తుందా లేదా అనే ప్రశ్న కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఈ టోర్నమెంట్ జట్టును ప్రకటించినప్పటి నుంచి, శుభమన్ గిల్ ను వైస్ కెప్టెన్గా సెలక్ట్ చేయడంపై ఈ చర్చ మొదలైంది. ఇప్పుడు టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కాబోతోంది. సెప్టెంబర్ 10న భారత్ మొదటి మ్యాచ్ ఉంది. అయితే, ప్రాక్టీస్ సెషన్ నుండి వస్తున్న వార్తల ప్రకారం, సంజూ బయట కూర్చోవాల్సి ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
సంజు సామ్సన్కు ఏం జరిగింది?
ఆసియా కప్ కోసం భారత జట్టు సెప్టెంబర్ 4న దుబాయ్ చేరుకుని అప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. సోమవారం, సెప్టెంబర్ 8న భారత జట్టు మూడవ ప్రాక్టీస్ సెషన్ నిర్వహించింది. ఇందులో భారత బ్యాట్స్మెన్ ఏ క్రమంలో ప్రాక్టీస్ చేశారో అది సంజు సామ్సన్, అతని అభిమానులకు మంచి సంకేతాలు ఇవ్వడం లేదు. రెవ్ స్పోర్ట్స్ నివేదిక ప్రకారం.. మొదటి గంటన్నర ప్రాక్టీస్లో సంజు బ్యాటింగ్ చేయలేదు.
మొదట అభిషేక్ శర్మ, శుభమన్ గిల్, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశారు. వీరే కాకుండా, జితేష్ శర్మ కూడా బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు. అదే సమయంలో, సంజు సామ్సన్ వికెట్ కీపింగ్ ప్రాక్టీస్లో బిజీగా ఉన్నాడు. జితేష్, సంజు మధ్య ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్మన్గా చోటు కోసం పోటీ ఉంది. ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్ సంజుకు మంచి సంకేతాలు ఇవ్వడం లేదు.
సంజు వేచి చూడాలా?
ఈ నివేదిక ప్రకారం, దాదాపు గంటన్నర బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ తర్వాత, జితేష్ శర్మ వికెట్ కీపింగ్కు ఎక్కువ సమయం కేటాయించాడు. అదే సమయంలో, సంజు సామ్సన్కు నెట్స్లోకి వెళ్లే అవకాశం లభించింది. ఆ తర్వాత అతను కొంతసేపు బ్యాటింగ్ చేశాడు. భారత జట్టు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కానీ, ఈ ఒక్క ప్రాక్టీస్ సెషన్ మాత్రం సంజు ఈ టోర్నమెంట్లో తన వంతు కోసం వేచి చూడాల్సి రావచ్చని స్పష్టం చేసింది.