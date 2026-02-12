WI vs ENG : వాంఖడేలో విండీస్ విధ్వంసం..సిక్సర్లతో చెలరేగిన రూథర్ఫోర్డ్, కుప్పకూలిన ఇంగ్లాండ్
WI vs ENG : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో వెస్టిండీస్ జట్టు తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ పోరులో కరేబియన్ వీరులు ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టారు. తొలుత బ్యాటింగ్లో షెర్ఫాన్ రూథర్ఫోర్డ్ సిక్సర్ల సునామీ సృష్టించగా, ఆ తర్వాత బౌలింగ్లో స్పిన్నర్లు ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టారు. దీంతో ఇంగ్లాండ్పై 30 పరుగుల తేడాతో వెస్టిండీస్ ఘనవిజయం సాధించి, టోర్నీలో వరుసగా రెండో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 196 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. నిజానికి విండీస్ ఆరంభం చాలా దారుణంగా ఉంది. కేవలం 1.1 ఓవర్లకే ఇద్దరు ఓపెనర్లు పెవిలియన్ చేరారు. అయితే షిమ్రాన్ హెట్మెయర్ (23), రోస్టన్ చేజ్ (34) ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దగా.. చివర్లో షెర్ఫాన్ రూథర్ఫోర్డ్ తన పవర్ హిట్టింగ్తో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. కేవలం 42 బంతుల్లోనే 7 సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లతో 76 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. అతడికి తోడుగా సీనియర్ ఆటగాడు జేసన్ హోల్డర్ కేవలం 17 బంతుల్లోనే 4 సిక్సర్లతో 33 పరుగులు చేయడంతో విండీస్ భారీ స్కోరు అందుకుంది.
197 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లాండ్ ఆరంభంలో చాలా వేగంగా ఆడింది. ఫిలిప్ సాల్ట్ (30), జోస్ బట్లర్ (21), జాకబ్ బెథెల్ (33) కేవలం పవర్ ప్లేలోనే జట్టు స్కోరును 70 దాటించారు. ఒకానొక దశలో ఇంగ్లాండ్ సులభంగా గెలుస్తుందనిపించింది. కానీ, ఇక్కడే వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ తన స్పిన్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. అకీల్ హొస్సేన్ (1/32), గుడాకేష్ మోతీ (3/33), రోస్టన్ చేజ్ (2/29) కలిసి వేసిన 12 ఓవర్ల (72 బంతులు) స్పెల్ మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేసింది. ఈ స్పిన్ త్రయం కేవలం 94 పరుగులే ఇచ్చి 6 కీలక వికెట్లు పడగొట్టారు.
దాదాపు పదేళ్ల క్రితం 2016 టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో కోల్కతా వేదికగా కార్లోస్ బ్రాత్వైట్ వరుసగా 4 సిక్సర్లు కొట్టి ఇంగ్లాండ్ నోటికాడ ముద్దను లాగేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మళ్ళీ భారత గడ్డపై అదే సీన్ రిపీట్ అయింది. ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లు విండీస్ స్పిన్నర్ల ధాటికి 19 ఓవర్లలో 166 పరుగులకే కుప్పకూలారు. సామ్ కరన్ (43 నాటౌట్) ఒంటరి పోరాటం చేసినా అది జట్టును గెలిపించలేకపోయింది. ఈ విజయంతో వెస్టిండీస్ జట్టు సెమీ ఫైనల్ రేసులో తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది.