Vaibhav Suryavanshi : వైభవ్ సూర్యవంశీకి భయపడి సంజు శాంసన్ రాజస్థాన్ ను వీడుతున్నాడా?

Vaibhav Suryavanshi : వైభవ్ సూర్యవంశీకి భయపడి సంజు శాంసన్ రాజస్థాన్ ను వీడుతున్నాడా?

Highlights

Vaibhav Suryavanshi: ఐపీఎల్ లో గత ఎనిమిదేళ్లుగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తున్న సంజు శాంసన్, ఐపీఎల్ 2026లో వేరే టీమ్‌కు ఆడనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Vaibhav Suryavanshi: ఐపీఎల్ లో గత ఎనిమిదేళ్లుగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తున్న సంజు శాంసన్, ఐపీఎల్ 2026లో వేరే టీమ్‌కు ఆడనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ విషయంపై ఆయన ఇప్పటికే రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు తన నిర్ణయాన్ని తెలియజేసినట్లు సమాచారం. సంజు శాంసన్ వంటి కీలక ఆటగాడు జట్టును వీడాలనే నిర్ణయం వెనుక గల కారణాలపై ఇప్పుడు అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. దీనిపై మాజీ క్రికెటర్ ఆకాశ్ చోప్రా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఆకాశ్ చోప్రా తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో మాట్లాడుతూ.. సంజు శాంసన్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ను వీడటానికి ప్రధాన కారణం యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ అని అభిప్రాయపడ్డారు. ఐపీఎల్ 2025లో సంజు శాంసన్ గాయపడినప్పుడు, వైభవ్‌కు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్‌లో చోటు దక్కింది. ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని గుజరాత్ టైటాన్స్‌పై కేవలం 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఆ ప్రదర్శనతో వైభవ్ సూర్యవంశీ జట్టులో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నాడు. దాంతో గాయం నుంచి తిరిగి వచ్చిన సంజు శాంసన్ మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది.

ఆకాశ్ చోప్రా ప్రకారం, సంజు శాంసన్‌కు తన భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన కలిగింది. ఎందుకంటే, ఓపెనింగ్ స్థానాలకు ఇప్పటికే యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ లాంటి యువ ఆటగాళ్లు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా, ధ్రువ్ జురెల్ కూడా జట్టులో ఉన్నాడు. దీనితో ఓపెనింగ్ స్థానం దక్కకపోవడమే కాకుండా, తన బ్యాటింగ్ స్థానం కూడా ప్రశ్నార్థకమవుతుందని సంజు భావించి ఉండవచ్చని చోప్రా అభిప్రాయపడ్డారు. గతంలో ఐపీఎల్ మెగా వేలం సమయంలో రాజస్థాన్ జట్టు జాస్ బట్లర్‌ను వదులుకుని సంజు, యశస్వీలతో ఓపెనింగ్ చేయించాలని భావించిందని, అప్పట్లో సంజుకు జట్టుకు మధ్య మంచి అవగాహన ఉండేదని చోప్రా గుర్తు చేశారు.

సంజు శాంసన్ రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ను వీడి కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ లేదా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులోకి వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఆకాశ్ చోప్రా మాత్రం సంజు శాంసన్‌కు కేకేఆర్ మంచి ఎంపిక అని చెప్పారు. దానికి గల కారణాలను వివరిస్తూ, కేకేఆర్ జట్టులో మంచి భారతీయ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్‌మెన్ లేడని, సంజు శాంసన్ ఈ అవసరాన్ని తీర్చగలడని అన్నారు. అంతేకాకుండా, కేకేఆర్ జట్టుకు మంచి కెప్టెన్ కూడా దొరుకుతాడని చెప్పారు. అజింక్య రహానే కెప్టెన్సీలో కేకేఆర్ బాగా ఆడిందని, అయినప్పటికీ సంజు రావడం జట్టుకు మరింత బలం చేకూరుస్తుందని చోప్రా అభిప్రాయపడ్డారు.

