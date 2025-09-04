BCCI : రోజర్ బిన్నీ స్థానంలో ఎవరు? బీసీసీఐ తదుపరి అధ్యక్షుడిగా ఆ స్టార్ ప్లేయర్?
బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు రోజర్ బిన్నీ తన పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం 70 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఏ అధికారి కూడా పదవిలో ఉండకూడదు. దీంతో 1983 ప్రపంచకప్ విజేత బిన్నీ తన బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది.
BCCI : బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు రోజర్ బిన్నీ తన పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం 70 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఏ అధికారి కూడా పదవిలో ఉండకూడదు. దీంతో 1983 ప్రపంచకప్ విజేత బిన్నీ తన బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి బీసీసీఐ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజీఎం)పై పడింది. ఇది సెప్టెంబర్ 2025లో జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో కొత్త అధ్యక్షుడి ఎన్నిక ప్రధాన అంశంగా మారనుంది. ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఐ ఒక పెద్ద దిగ్గజం కోసం చూస్తున్నట్లు ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం బయటపడింది.
బీసీసీఐ తన తదుపరి అధ్యక్షుడిగా భారత క్రికెట్కు గొప్ప సేవలు అందించిన ఒక ప్రముఖ మాజీ క్రికెటర్ను నియమించాలని చూస్తోంది. అంతకుముందు సౌరవ్ గంగూలీ వంటి గొప్ప కెప్టెన్, రోజర్ బిన్నీ వంటి ప్రపంచకప్ విజేతలు ఈ పదవిలో ఉన్నారు. బిన్నీ బీసీసీఐ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన మూడవ మాజీ క్రికెటర్. "కీలకమైన వాటాదారులందరూ ఒక పెద్ద క్రికెటర్ను అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోవాలని భావిస్తున్నారు. సౌరవ్ గంగూలీ ఒక గొప్ప భారతీయ కెప్టెన్. రోజర్ బిన్నీ భారత్కు తొలి ప్రపంచకప్ అందించిన హీరో. అయితే, ఎంతమంది పెద్ద క్రికెటర్లు ఈ పదవిని స్వీకరించడానికి ఆసక్తి చూపుతారనేది పెద్ద ప్రశ్న" అని బీసీసీఐలోని ఒక సీనియర్ అధికారి పీటీఐతో తెలిపారు.
ప్రస్తుతం బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 2020 నుంచి ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్న శుక్లా ఒక సీనియర్ క్రికెట్ నిర్వాహకుడు. అందువల్ల ఆయన్ను శాశ్వత అధ్యక్షుడిగా నియమించడంపై కూడా చర్చ జరుగుతోంది.
రోజర్ బిన్నీ పదవీకాలం ఎలా సాగింది?
రోజర్ బిన్నీ పదవీకాలంలో భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు 2024 టీ20 ప్రపంచకప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. అలాగే, మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్) కూడా ప్రారంభమైంది. జాతీయ బాధ్యతలు లేనప్పుడు ఆటగాళ్లు దేశీయ క్రికెట్ ఆడటం తప్పనిసరి చేస్తూ ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా బాగా చర్చనీయాంశం అయ్యాయి. ఇప్పుడు బీసీసీఐ తదుపరి అధ్యక్షుడిగా ఎవరు ఉంటారు. వారు భారత క్రికెట్ను కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్తారా అని అభిమానులు, వాటాదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.