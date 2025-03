Travis Head striked by Price Yadav: ప్రతీ ఐపిఎల్ సీజన్ కొంతమంది కొత్త ఆటగాళ్లను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తోంది. వారిలోని టాలెంట్‌ను వెలికి తీస్తోంది. అలాగే సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ vs లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లోనూ ఓ కొత్త టాలెంటెడ్ బౌలర్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అతడి పేరే ప్రిన్స్ యాదవ్.

ఇంతకు ముందు ప్రిన్స్ యాదవ్ అంటే పెద్దగా పరిచయం లేని పేరు. ఎందుకంటే ప్రిన్స్ ఐపిఎల్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి. పైగా ఇదే తొలి మ్యాచ్. కానీ ఆడిన తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఫోర్ల మీద ఫోర్లు, సిక్సుల మీద సిక్సులు కొడుతూ లక్నో ఆటగాళ్లకు ఛాలెంజ్ విసురుతున్న సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ బ్యాట్స్ మేన్ ట్రావిస్ హెడ్ వికెట్ తీశాడు. అది కూడా క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు.

అప్పటి వరకు హెడ్ కొడుతున్న షాట్స్‌ను హోమ్ గ్రౌండ్ అయిన ఉప్పల్ స్టేడియంలో హైదరాబాద్ క్రికెట్ ప్రియులు గట్టిగా అరుపులు, కేకలతో ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించారు. కానీ హెడ్ క్లీన్ బౌల్డ్ అవడంతో స్టేడియం అంతా ఒక్కసారిగా సైలెంట్ అయింది. 15 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయిన జట్టును హెడ్ ఆదుకున్నాడు. 7.3 ఓవర్ల వద్ద తను ఔట్ అయ్యేటప్పటికి జట్టు స్కోర్ ను 76 పరుగులకు తీసుకెళ్లాడు. అందులో తనే 28 బంతుల్లో 47 పరుగులు రాబట్టాడు. అలా పరుగులు రాబడుతూ క్రీజులో ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉన్న హెడ్‌ను ప్రిన్స్ యూదవ్ పెవిలియన్ బాట పట్టించాడు.

