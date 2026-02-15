T20 World Cup: నేపాల్పై విండీస్ భారీ విజయం .. సూపర్ 8లోకి ఎంట్రీ!
నేపాల్పై 9 వికెట్ల తేడాతో గెలిచిన వెస్టిండీస్ టీ20 ప్రపంచకప్ సూపర్ 8 దశకు అర్హత సాధించింది. షాయ్ హోప్ అజేయ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు.
ఇరవై ఓవర్ల ప్రపంచకప్ గ్రూప్–సి పోటీలో వెస్టిండీస్ జట్టు ఘన విజయం సాధించి సూపర్–8 దశకు అర్హత పొందింది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరిగిన పోటీలో నేపాల్ జట్టుపై 9 వికెట్ల తేడాతో గెలుపు నమోదు చేసింది.
టాస్ గెలిచి బంతి విసురును ఎంచుకున్న వెస్టిండీస్ జట్టు ఆరంభం నుంచే ఆధిపత్యం చూపించింది. ముఖ్యంగా జాసన్ హోల్డర్ నాలుగు వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థి బ్యాటింగ్ను కుదేలు చేశాడు. నేపాల్ తరఫున దీపేంద్ర సింగ్ ఐరీ అర్ధ శతకం సాధించి పోరాడగా, సోంపాల్ కమీ వేగంగా పరుగులు జోడించాడు. నిర్ణీత ఓవర్లలో నేపాల్ 8 వికెట్లకు 133 పరుగులు చేసింది.
134 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన వెస్టిండీస్కు మంచి ఆరంభం లభించింది. కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ అజేయ అర్ధ శతకంతో జట్టును విజయానికి నడిపించాడు. అతనికి తోడుగా షిమ్రాన్ హెట్మెయర్ దూకుడుగా ఆడి కీలక భాగస్వామ్యం నమోదు చేశాడు. వీరిద్దరి జోడితో జట్టు ఒక్క వికెట్ మాత్రమే కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని సులభంగా చేరుకుంది.
ఈ విజయంతో వెస్టిండీస్ వరుసగా మూడో గెలుపు సాధించి సూపర్–8 దశలోకి ప్రవేశించగా, వరుస పరాజయాలతో నేపాల్ పోటీ నుంచి నిష్క్రమించింది. మ్యాచ్ ఐసీసీ పురుషుల ఇరవై ఓవర్ల ప్రపంచకప్ టోర్నీలో భాగంగా జరిగింది.