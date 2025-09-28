  • Menu
Asia Cup 2025 Final : ఆసియా కప్ విజేత ఎవరు? వసీం అక్రమ్ షాకింగ్ భవిష్యవాణి

Asia Cup 2025 Final : క్రికెట్ ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్‌పై ఉత్కంఠత నెలకొంది. ఈ నెల 28న చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్, పాకిస్థాన్ టైటిల్ కోసం తలపడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ దిగ్గజం వసీం అక్రమ్ ఆసియా కప్ ఫైనల్‌లో భారత్‌నే విజయం సాధిస్తుందని సంచలన భవిష్యవాణి చెప్పారు. పాకిస్థాన్ జట్టు ఆత్మవిశ్వాసంతో, గెలిచే దృఢ సంకల్పంతో మైదానంలోకి దిగాలని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ టోర్నమెంట్‌లో భారత్ ఇప్పటికే గ్రూప్ స్టేజ్‌లో, సూపర్ 4 రౌండ్‌లో కూడా పాకిస్థాన్‌ను ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. రెండుసార్లు భారత జట్టు చేతిలో ఓడిపోయిన పాకిస్థాన్, ఈ ఫైనల్‌లో పగ తీర్చుకోవాలని చూస్తోంది.

గత గురువారం బంగ్లాదేశ్‌పై పాకిస్థాన్ బౌలర్లు 136 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని కూడా విజయవంతంగా కాపాడుకున్నారు. అదే జోష్‌తో పాకిస్థానీ ఆటగాళ్లు ఫైనల్ మ్యాచ్‌ను ఆడతారని వసీం అక్రమ్ ఆశిస్తున్నారు. "పాకిస్థాన్ జట్టు మళ్ళీ బాగా ఆడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇది భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్, ఇందులో టీమిండియా విజయం సాధించడానికి బలమైన పోటీదారుగా ఉంటుంది. అయితే, టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఏదైనా జరగవచ్చని నేను, ప్రపంచం మొత్తం చూశాం. ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ లేదా ఒక మంచి బౌలింగ్ స్పెల్ మొత్తం మ్యాచ్‌ను మార్చగలదు" అని వసీం అక్రమ్ అన్నారు.

పాకిస్థాన్ జట్టు బంగ్లాదేశ్‌పై సాధించిన విజయం పరంపరను ఆదివారం కూడా కొనసాగించాలని ఈ దిగ్గజ పాక్ బౌలర్ సూచించారు. పాకిస్థానీ బౌలర్లు భారత ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్‌మెన్‌లను ప్రారంభంలోనే అవుట్ చేయగలిగితే, పాకిస్థాన్ జట్టు భారత్ మిడిల్ ఆర్డర్‌ను దెబ్బతీయగలదని ఆయన అన్నారు. సూపర్ 4 రౌండ్ మ్యాచ్‌లో అభిషేక్ శర్మ మరియు శుభ్‌మన్ గిల్ పాకిస్థాన్‌పై 105 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. "ముఖ్యంగా అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్ త్వరగా అవుటయితే టీమిండియా వెనకడుగు వేయవచ్చు. ఇది హోరాహోరీగా సాగే మ్యాచ్ అవుతుంది. ఉత్తమంగా ఆడే జట్టు విజేత అవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను" అని వసీం అక్రమ్ అన్నారు.

ఆసియా కప్ 41 ఏళ్ల చరిత్రలో భారత్, పాకిస్థాన్ ఫైనల్‌లో తలపడటం ఇదే మొదటిసారి. టీమిండియా తమ 9వ ఆసియా కప్ టైటిల్‌ను గెలుచుకోవడంతో పాటు, ఈ టోర్నమెంట్‌లో పాకిస్థాన్‌పై వరుసగా హ్యాట్రిక్ విజయాలను కూడా నమోదు చేయగలదు. ఈ మ్యాచ్ క్రికెట్ అభిమానులకు ఒక మరుపురాని అనుభూతిని అందిస్తుంది అనడంలో సందేహం లేదు.

