Virat Kohli : ఫైనల్లో ఒక పరుగుకే అవుట్ అయిన విరాట్... తీవ్ర నిరాశలో భార్య అనుష్క శర్మ

Virat Kohli : అభిమానుల అంచనాలను తలకిందులు చేశాడు విరాట్ కోహ్లీ. ఫైనల్ మ్యాచ్ లో దుమ్ము దులిపేస్తాడని ఆశగా చూసిన అభిమానులకు నిరాశే ఎదురైంది. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ బ్యాట్ పనిచేయలేదు. రెండు బంతుల్లో కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే చేసి కోహ్లీ ఔటయ్యాడు. అతను మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్ వేసిన బంతికి LBWగా అవుట్ అయ్యాడు. అతను బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కెమెరా నేరుగా స్టాండ్స్‌లో కూర్చున్న అతని భార్య అనుష్క శర్మ వైపు మళ్లింది. అక్కడ ఆమె చాలా నిరాశ చెంది కనిపించింది.

252 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో రోహిత్, గిల్ లు 105 పరుగుల ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. 19వ ఓవర్ నాల్గవ బంతికి మిచెల్ సాంట్నర్ బౌలింగ్‌లో గిల్ ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను గ్లెన్ ఫిలిప్స్ అద్భుతంగా అందుకున్నాడు. దీని తరువాత విరాట్ కోహ్లీ మూడవ స్థానంలో బ్యాటింగ్ కు వచ్చాడు. మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్ వేసిన 19వ ఓవర్ మొదటి బంతిని కోహ్లీ ఆడలేకపోయాడు. అతను దానిని మిస్ అయ్యాడు. బంతి నేరుగా అతని ప్యాడ్‌ను తాకింది. కోహ్లీ 1 పరుగు తర్వాత LBWగా ఔటయ్యాడు.

Anushka Sharma is all of us now

విరాట్ కోహ్లీ అవుట్ కావడం పై అనుష్క శర్మ స్పందన వైరల్ అవుతోంది. అయితే, రోహిత్ శర్మ ఇన్నింగ్స్‌ను అనుష్క శర్మ చాలా ఆస్వాదించింది. కోహ్లీ ఔట్ అయినప్పుడు ఆమె కొంచెం బాధపడింది.

The reaction of New Zealand players and Indian fans after Virat Kohli wicket.



- Anushka Sharma went down in disappointment too.



#INDvsNZ #ViratKohli𓃵

