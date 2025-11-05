Virat Kohli : రికార్డుల రారాజు కింగ్ కోహ్లీ.. అరంగేట్రం తర్వాత ప్రపంచంలోనే 22 విభాగాల్లో నంబర్ 1 విరాటే
Virat Kohli : భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన ఆటగాళ్లలో విరాట్ కోహ్లీ ఒకరు. ఆగస్టు 2008లో శ్రీలంకలోని దంబుల్లాలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి, కోహ్లీ ఒక విరాట్ బ్యాట్స్మన్గా ఎదిగారు. ప్రస్తుతం 37వ ఏట ఉన్నప్పటికీ, ఆయన రికార్డుల వేట ఆగడం లేదు. కోహ్లీ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన తర్వాత నుంచి ప్రపంచ క్రికెట్లో ఇతర ఏ ఆటగాడు అందుకోలేని విధంగా 22 విభాగాలలో నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచారు. పరుగుల నుంచి, అవార్డుల వరకు.. క్రికెట్లో కోహ్లీ సాధించిన ఆ అసాధారణ 22 ఘనతలు ఏమిటో చూద్దాం.
విరాట్ కోహ్లీ ఆగస్టు 2008లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత, ప్రపంచంలోని ఇతర క్రికెటర్ల కంటే అనేక గణాంకాలలో అత్యధికంగా పరుగులు, సెంచరీలు మరియు అవార్డులు సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. కోహ్లీ అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి అత్యధికంగా 27,673 పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఈ సమయంలో కోహ్లీ అత్యధికంగా 82 అంతర్జాతీయ సెంచరీలు, 144 అంతర్జాతీయ అర్ధ సెంచరీలు సాధించాడు. ఒక ఆటగాడిగానే కాకుండా, కెప్టెన్గా, కీలకమైన ఐసీసీ టోర్నమెంట్లలో కూడా విరాట్ కోహ్లీ తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించారు.
కెప్టెన్గా రికార్డులు:
* అత్యధిక పరుగులు (కెప్టెన్గా): 12,883 పరుగులు.
* అత్యధిక సెంచరీలు (కెప్టెన్గా): 41 సెంచరీలు.
* అత్యధిక డబుల్ సెంచరీలు (కెప్టెన్గా): 7 డబుల్ సెంచరీలు.
* అత్యధిక 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డులు (కెప్టెన్గా): 27 సార్లు.
* అత్యధిక 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డులు (కెప్టెన్గా): 12 సార్లు.
ఐసీసీ టోర్నమెంట్ల రికార్డులు:
* అత్యధిక పరుగులు: 3,954 పరుగులు.
* అత్యధిక 50+ స్కోర్లు: 39 సార్లు.
* అత్యధిక 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డులు: 15 సార్లు.
* అత్యధిక 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డులు: 3 సార్లు.
* అత్యధిక 10 ఐసీసీ అవార్డులు గెలిచిన ఆటగాడు.
మరిన్ని విరాట్ గణాంకాలు
కోహ్లీ తన అంతర్జాతీయ కెరీర్లో సాధించిన ఇతర ముఖ్యమైన, టాప్ రికార్డులు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
* డబుల్ సెంచరీలు: అత్యధికంగా 7 డబుల్ సెంచరీలు సాధించారు.
* బౌండరీలు: అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు 3034 బౌండరీలను కొట్టారు.
* అవార్డులు: అత్యధికంగా 69 సార్లు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు, 21 సార్లు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డు గెలుచుకున్నారు.
* విజేతగా పరుగులు: భారత్ గెలిచిన మ్యాచ్లలో అత్యధికంగా 18,172 పరుగులు చేశారు.
* విజేతగా సెంచరీలు: భారత్ గెలిచిన మ్యాచ్లలో అత్యధికంగా 58 సెంచరీలు కొట్టిన రికార్డు కూడా విరాట్ కోహ్లీ పేరిట ఉంది.