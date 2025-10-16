Virat Kohli వన్డేలకు రిటైర్మెంట్? సోషల్ మీడియాలో వైరల్ పోస్టు!
కోహ్లీ మళ్లీ తన ఆటతో అలరించడానికి సిద్ధం
టీ20లు, టెస్టు మ్యాచ్లకు వీడ్కోలు పలికిన తర్వాత వన్డేల్లో మాత్రమే ఆడుతున్న స్టార్ బ్యాటర్ Virat Kohli, అక్టోబర్ 19 నుంచి ఆస్ట్రేలియాతో జరగనున్న మూడు వన్డే సిరీస్ కోసం భారత జట్టులో ఎంపిక అయ్యాడు. ఇప్పటికే కోహ్లీ జట్టుతో కలిసి ఆస్ట్రేలియాకు చేరాడు.
వన్డే రిటైర్మెంట్ రూమర్స్
కోహ్లీ 2027లో వరల్డ్ కప్ ఆడాలని కోరుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఈ సిరీస్ ఫలితం అతని వన్డే భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేయవచ్చు అని ఫ్యాన్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కోహ్లీ ఒక ఉత్సాహపూర్వక పోస్టు పెట్టాడు:
“మనం ఎప్పుడైతే చేతులెత్తేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఓటమి వస్తుంది.” ఈ పోస్టు వైరల్ అవుతూ, ఫ్యాన్స్ మధ్య రకరకాల ఊహాగానాలుకి కారణమైంది.
కోహ్లీ & రోహిత్ 2027 వరల్డ్ కప్ లక్ష్యం
Rohit Sharma మరియు Virat Kohli ఇద్దరూ 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్లో ఆడాలనే పట్టుదలతో ఉన్నారు. అయితే, ఈ టోర్నీలో ఆడే అవకాశం ఇంకా ఖాయం కాదు.
టీమ్ ఇండియా కోచ్ గంభీర్ మాట్లాడుతూ:
“50 ఓవర్ల వరల్డ్ కప్కి ఇంకా 2.5 ఏళ్ల సమయం ఉంది. ప్రస్తుతం వర్తమానంలో ఉండటం ముఖ్యం. రోహిత్, కోహ్లీ అనుభవం ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో జట్టుకు ఉపయోగపడుతుంది. వారు విజయవంతం అవుతారని ఆశిస్తున్నా.”
ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ – కోహ్లీకి కీలక సమయం
- అక్టోబర్ 19 నుంచి ప్రారంభమయ్యే మూడు వన్డే సిరీస్ కోహ్లీ భవిష్యత్తుపై కీలకంగా ఉంటుంది.
- ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా కోహ్లీ ప్రదర్శనను ఎదురుచూస్తున్నారు.
- సోషల్ మీడియాలో కోహ్లీ ఉత్సాహపూర్వక పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.